V lednu 1993 vznikla Zásahová jednotka rychlého nasazení (po roce přejmenovaná na Útvar rychlého nasazení) určená k boji proti terorismu a k zákrokům proti nebezpečným pachatelům závažných trestných činů. „Nebezpečné pachatele jsme již nemuseli zatýkat sami a zásahovka, speciálně vyzbrojená, odváděla profesionální výkony,“ píše.

V tu dobu byl Matoušek přeložen na první oddělení odboru obecné kriminality na krajském ředitelství Jihomoravského kraje. Na oddělení vražd, za svým staronovým kolegou Šimečkem. „Povýšil jsem do hodnosti majora a konečně jako můj filmový hrdina Colombo jsem jezdil na vraždy v rámci celého tehdejšího Jihomoravského kraje.“

V kraji rapidně stoupl počet vražd a pokusů o vraždu. „Opravdu jsem netušil, že další roky bude jejich počet ještě přibývat. Kromě uvolněné celospolečenské morálky k tomu podle mě přispělo i zrušení trestu smrti a následné amnestie,“ míní a pokračuje: „Pracovní doba se nám často protáhla na deset až dvanáct hodin, neboť cestování zpět ze vzdálených okresů zabralo hodinu i více. Velkou výhodou na novém pracovišti bylo, že s námi jezdili v policejní šedé volze služební řidiči, kteří nás vždycky zavezli, kam jsme potřebovali. Při nočních zpátečních cestách jsem se nemusel věnovat řízení auta, a ještě přemýšlet nad případem, zda jsme všechno naplánovali správně. Kolikrát jsem si stačil ve služebním autě i trochu zdřímnout. Jirka Paták nebo Miloš Vodička nás zavezli domů na pár hodin se vyspat a ráno jsme frčeli opět do práce. Byla to asi jediná výhoda proti detektivu Colombovi, který jezdil v malém Pegueotu 403, zatímco my jsme se v prostorné služební volze na delších štrekách mohli vyspat.“

Vražda vrátného v Brestavu

V polovině roku 1993 měli Matoušek s majorem Šimečkem rozpracováno sedm případů vražd a další kauzy se během roku hrnuly. „Na okresních ředitelstvích policie sloužilo dost operativců, kteří se s elánem pouštěli s námi do vyšetřování vražd, a dařilo se nám společnými silami případy objasňovat. Dost nám dala zabrat vražda pracovníka civilní bezpečnostní služby, na jejímž objasnění měli velký podíl policisté z Prostějova. Stalo se to 7. července 1993. Šlo o vražda vrátného v Prostějově. Pachatelé Oldřich Jadrný se koncem června 1993 dostal do finančních problémů a řešil s kolegou Petrem Novotným, kde peníze získat. Petr Novotný si vzpomněl, že když pracoval v podniku Brestav, v kanceláři byl drahý počítač za sto tisíc korun a další cenné věci. V podniku, kde hlídal v noci jen vrátný, se dobře vyznal a přesvědčil ho, že není problém tam ukrást věci, které se dají dobře prodat, popisuje kriminalista.

A předkládá i výpověď Jadrného: „Vrátný vyšel ven, já jsem ho uhodil obuškem do hlavy, ale on zvedl ruce a začal se bránit. Prali jsme se. On mě povalil na zem. Já jsem si při pádu roztrhl kalhoty a odřel koleno. Postavil jsem se, ale on taky a chytil mě pod krkem. Vytáhl jsem dýku a bodl ho do břicha. Vůbec nereagoval, jako by nebyl člověk. Stále mě držel a nechtěl pustit, tak jsem ho bodal dál. Šel k zemi, ale v pokleku vytáhl pistoli, natáhl ji, slyšel jsem cvaknutí, ale nedošlo k výstřelu. Třikrát jsem ho uhodil obuškem, aby pustil pistoli. Pistoli jsem mu vykroutil z ruky a schoval do kapsy. Vrátný upadl na zem a zůstal ležet. Na vrátnici jsem vzal klíče a otevřel bránu Petrovi. Prohledali jsme kanceláře a sebrali pouze fax a psací stroj.“ V lednu 1994 byli oba odsouzeni na čtrnáct let vězení.

Čtrnáctiletý ležel po flámu nehybně na ulici v Brně: vypil rum, kouřil marihuanu

Po revolučních listopadových dnech v roce 1989 došlo k výraznému zvýšení zločinnosti, přesto ale střelba na ulici ve městech nebyla běžnou záležitostí. „Dodneška si živě pamatuji na složité vyšetřování dvojnásobné vraždy v Brně, jejíž objasnění dalo nám všem pořádně zabrat. Dva dny před Štědrým dnem roku 1993 jsem dorazil kolem šesté hodiny večer domů. Právě když jsem večeřel, zazvonil telefon. Zvedl jsem ho a z druhého strany na mě major Brabec houkl: Mates, máte fal, dvojnásobnou vraždu, musíš dojet, tak dělej, major Flek se šéfem prvního odboru Jelínkem tě za chvíli vyzvednou před barákem!“

Vrahem byl jistý Kamil Staník, který k tomu řekl: „Dělal jsem u Gajarského i Novotného ochranku za pár korun. Dobře jsem věděl o všem, co dělají, kam chodí a kolik jim to hodilo. Rovněž vím, že směňují valuty a topí se v penězích, a já byl stále švorc. Gajarského jsem tři dny před vraždou zaslechl v prodejně Starožitnictví v kanceláři hovořit s nějakým mužem, kterému říkal: …on všechno ví o našich kšeftech a bylo by dobré se ho zbavit. Měl jsem za to, že mluví o mně, neboť jsem byl v prodejně před pultem sám. Za to, a protože mě tak mizerně platil, jsem se rozhodl ho zlikvidovat a zároveň získat peníze.“ Kamil Staník byl odsouzen na třiadvacet let.