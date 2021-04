/ANKETA/ Nesahejte nám na děti! zní název jedné z iniciativ, která se ohradila proti podmínkám, za nichž se školou povinní mohou vrátit do lavic. Na jihu Moravy se však i přes proklamovaný odpor řady rodičů do lavic vrátila většina žáků.

Návrat nejmladších školáků do lavic. V Dolních Věstonicích na Břeclavsku je testovali antigenními testy ze slin, které zakoupila obec. Bylo u toho veselo. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Nechápu, kam až chtějí zajít. Nejdříve dušení v rouškách, teď samotestování testy, které dětem do rukou nepatří a navíc jsou nespolehlivé. Nakonec přenášení odpovědnosti za zdravotnický úkon na pedagogy. Tak se na sociálních sítích k podmínkám, za nichž se od pondělí mohou děti vrátit do školy, vyjádřila Brňanka Olga Staníková Stehlíková. Podobné stanovisko zaujala řada dalších rodičů. Vznikly i protestní iniciativy jako Zdravé fórum nebo Nesahejte nám na děti. Na jihu Moravy se však do lavic drtivá většina dětí vrátila.