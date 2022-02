Hlavním úkolem pracovníků je zbavit rostliny nadbytečného dřeva, takzvaného réví, které by keře zbytečně zatěžovalo. „Řez révy rozhoduje o budoucím výnosu rostliny. Kdybychom keře patřičně neořezali, rostliny by se musely zaměřit na mnoho pupenů, ze kterých raší nové šlahouny s hrozny a kvalita sklizně, při velkém množství hroznů, by zásadně utrpěla," řekl ředitel vinařství Petr Ptáček.