„Za normálních okolností tady provozuji kantýnu. Kvůli koronaviru to ale dál nešlo. Šla jsem proto za panem ředitelem a paní personalistkou, že bych ráda pomáhala. Přece v tom holky nenechám,“ říká rázně sympatická žena.

V péči o klienty zastane již téměř jakoukoli práci. „My dobrovolníci sloužíme jen denní služby od sedmi hodin ráno do sedmi hodin do večera. Pomáháme s veškerou hygienou, převlékáním, ale i se stravou, protože někteří lidé již mají problém se najíst sami,“ vyjmenovává Fialová.

Obavy z toho, že by se v domově sama mohla nakazit, nemá. „Strach pochopitelně trošku roli hraje, o sebe se ale nebojím. Spíš, abych případně nenakazila manžela a dvě dcery. Jedna má dvanáct a druhá šestnáct let,“ říká dobrovolnice.

Klienty i sebe pochopitelně maximálně chrání. „Prakticky celou směnu máme na sobě, jak říkáme, skafandry. Tedy ochranné obleky. Někdy je to zápřah, jsme unavení a vyčerpaní. Práce v oblecích není zrovna procházka růžovou zahradou, člověk je už za hodinu pěkně zpocený. Ale nestěžujeme si, jsme tady potřeba a děláme to rádi,“ usmívá se odhodlaná žena.

V rozhodnutí jít pracovat do zařízení, kde se vyskytlo onemocnění Covid-19, ji rodina podpořila. „Manžel jednoznačně, dcerky byly spíš překvapené. A já po nástupu do práce s nimi. Překonala jsem v mnohém sama sebe. Nevěřila bych, že některé věci vůbec zvládnu. Mám kamarádky, které pracují v nemocnici, některé i na oddělení Covid-19, ty mi také dodávaly sílu a podporovaly mě,“ přibližuje Fialová, která je aktivní členkou folklorního Slováckého krúžku Poštorná - Koňaré.

Vzpamatovat se z náročného dne jí nejvíce pomáhají dcery. „Přijdu domů, oblečení hodím do pračky, vykoupu se a snažím se věnovat dcerkám. Sedneme si, popovídáme si, co se během dne událo, a já se snažím na nic nemyslet. Ale ne vždy to jde. Kolikrát se v noci vzbudím a myslím na klienty, kteří jsou na tom špatně. Je to práce náročná i psychicky, ale naštěstí máme v domově skvělý kolektiv, podporujeme se a všichni včetně pana ředitele držíme za jeden provaz,“ pochvaluje si dobrovolnice.

Lidem by ráda vzkázala, aby současnou situaci s koronavirem nezlehčovali. „Těm, kteří nechtějí nosit roušky a staví se k nařízením negativně, bych snad doporučila, aby se sem přišli podívat. Aby viděli, jak se nemoc může šířit, jak se stav lidí mění doslova z hodiny na hodinu. Doopravdy nejde jen o hloupou chřipečku,“ podotýká Fialová.