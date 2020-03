Podporuje a pomáhá jí celá rodina. „V neděli se začaly objevovat informace, že ve Tchaj-wanu je minimum nakažených díky preventivnímu nošení roušek. Tak jsem říkala mamce, ať mi nějakou pěknou barevnou roušku ušije, že za chvíli budou potřeba pro všechny,“ vypráví dcera švadlenky Zuzana Kumpošt Jančálková.

Viděla, jak si zoufá maminka v lékárně, že nemá k dispozici roušku. „Byla nešťastná. Došlo mi, že nejen ona, ale i ostatní mají nouzi. Tak jsme začaly šít. Doopravdy to má smysl,“ zdůvodňuje mladá žena.

Impulsem byl pro ženy i výrok premiéra Andreje Babiše. „Řekl, že chce v zemi nastavit honkongský model. Bylo mi ale jasné, že lidé bez roušky nedojdou pro chleba, ani pro léky do lékárny. A to se mi nelíbí. Vždyť stát se nepostaral ani o to, aby lidé ty roušky vůbec měli,“ doplnila švadlena Jančálková.

Nejprve hledaly ženy informace, jak roušky ušít tak, aby byly efektní a platné. „Zvolily jsme z dvojité stoprocentní bavlny s kapsičkou na vložení respirátoru nebo kapesníku. Dají se prát na šedesát stupňů i vyvařit. Bavlna toho zvládne hodně. Navíc jsou i ekologické,“ říká Kumpošt Jančálková.

Roušky z Moravské Nové Vsi si lidé vyzvedávají osobně. Balíčky ale švadlenky denně také posílají poštou. „Přišel za námi místostarosta, že akutně potřebuje roušky pro strážníky a zastupitele. Šily jsme i pro malé pacienty na dětské oddělení břeclavské nemocnice,“ vyjmenovává mladá žena.

Do práce je zapojená celá rodina. „Mamka je vyučená krejčová a šije celý život. My jí pomáháme s bráchou se stříháním a já ještě vyřizuji objednávky. Naše rodina teď jede v nouzovém režimu. Řešíme roušky tak, aby se dostaly ke všem, kdo je potřebují,“ usmívá se maminka dvou malých dcer, která zároveň oceňuje, že se do šití zapojily další šikovné ženy a dívky.