/FOTO, VIDEO/ Vstávají kolem čtvrté ráno, aby byli už za svítání na loukách. Totéž pak opakují večer po setmění. Více jak týden chodí neúnavně desítka dobrovolníků z Lednice plašit srnčata, zajíce, ale i ježky, slepýše nebo křepelky hnízdící ve vysoké trávě předtím, než do ní vjedou traktory se sekačkami.

Na tyčích mají zavěšené staré sprchové závěsy, jejichž šustění zvířata ruší. Některá mláďata se podaří před stroji uchránit třeba i zvukem letícího dronu. Jiná však uhynou. A nebývá jich málo. „Je nás pár a louky mají i dvacet hektarů. To je zoufalé, trhá nám to srdce. Z deseti mladých bažantů se nám podaří zachránit tři. Vím, že jde o celorepublikový problém, ale zrovna v Lednici, která patří do soustavy chráněných území Natura 2000, by to přece mohlo jít i jinak,“ upozorňuje na problém Klára Rothscheinová, jedna z dobrovolnic z Okrašlovacího spolku Lednice.

Lednickým vadí intenzita sečení a také, jak tvrdí, nečinnost místních myslivců. „Louky, které se tady sečou, patří pod Honební společenstvo Lednice Luh. Ale žádného z myslivců, kteří by měli pomáhat s vyháněním zvěře, tady nepotkáte. Mají za úkol vyvinout maximum úsilí, aby zvěř ochránili nebo odnesli. Ale nedělají to. Děláme to za ně my. Jinde se myslivci sejdou, mají s sebou drony, lovecké psy a rozmísťují třeba i pachové plašiče. Tady se neaplikuje nic. Ani lidské úsilí. No a traktory jezdí v době hnízdění jako šílené a dvě stě hektarů luk kompletně sešrotují úplně se vším za tři dny,“ rozčiluje se Rothscheinová.

Přitakává jí Jan Vodáček, jeden z místních dobrovolníků. „Podle mě jde až o porušení mysliveckých předpisů. Jestli se tady objeví jednou, tak je to moc. Vstával jsem ráno s kuropěním, nikdo tady nechodil a zvěř nevyháněl, jen Klára, já a další kamarádi. Z mysliveckého sdružení tu nebyl nikdo,“ říká muž.

Na dvě stě hektarů luk v Lednici od čtvrtka do soboty posekaly stroje Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity ze Žabčic na Brněnsku. Jeho ředitel Jakub Doležal však odmítá, že jakkoli nešetrně. „Vždy dva dny dopředu komunikujeme s místním mysliveckým spolkem a dobrovolníky tak, aby stihli svolat členy a porosty mohli projít. Samozřejmě vyrážíme vždy s ohledem na počasí. Louky sklízíme za účelem usušení sena v určité vegetační zralosti, což nelze provádět za deště,“ podotýká Doležal. Zdůrazňuje, že traktoristé dělají vše pro to, aby neublížili ani přírodě, ani zvěři.

Deníku se s myslivci ani přes urgence spojit nepodařilo. Doležal však nemá pochyb o tom, že si louky pečlivě prošli. „Nevím, proč bych jim neměl důvěřovat. Předáme jim informaci a oni by to měli projít. Pokud vím, tak naši traktoristé také komunikují často s dobrovolníky z Okrašlovacího spolku. Ti bývají na polích stále,“ říká Doležal.

V pondělí dopoledne v areálu lednického zámeckého parku projíždějí stroje ze Zemědělského družstva v Bulharech. Správce parku Oto Bernad se s traktoristy domlouvá na ponechání některých neposečených částí. „S těmito chlapy je domluva, jsou rozumní. Když tady necháme nějakou část nedotčenou, tak má zvěř šanci uniknout a přežít. Já chápu zemědělce, že nemohou jezdit sem a tam a třeba přijet za čtrnáct dní, aby posekali zbytek. Nafta není zadarmo, nevyplatí se jim to. Jenže já nemám peníze a ani lidi, abych mohl sekání luk řešit sám. Takto můžeme sekat v malé vnitřní části parku, kde necháváme vysoké pásy i několik týdnů,“ kroutí hlavou Bernad, kterému se shodou okolností čerstvě podařilo zachránit vejce kachny divoké.

Protnout plochu louky uprostřed a pozemek sekat od středu ke kraji se podle Doležala snaží i traktoristé školního podniku. „Nejprve sečeme jednu polovinu, potom druhou. A to tak, abychom mohli zvěř vytlačit a aby měla úniku. Na plochách větších dvanácti hektarů se snažíme nechat pět až patnáct procent plochy neposečené. Minimálně v jednom kuse, ale spíše ve vícero. Stejně tak je to i v Lednici,“ popisuje ředitel.

Dobrovolníci však tvrdí opak. „Je tragédie, jak to sečou. Ty louky jsou úplně mrtvé, nenechávají na nich vůbec nic. A tak se chová podnik, který by měl vychovávat budoucí agronomy?“ oponuje Rothscheinová.

Správce parku Bernad hovoří o vícero faktorech, které se v Lednici sešly. „Jednoznačně jde o malou činnost myslivců. Druhým problémem jsou pak dotace na posečení. Kdyby se ukázalo, že zemědělcům zůstávají neposečené pásy, dotace jim odeberou. To je největší problém. Bylo by nutné změnit celý systém. Minimálně louky v tak cenném území, jako je zámecký park a jeho okolí, by měly mít nějaké výjimky. Ale to už na ministerstvech zemědělství a životního prostředí,“ domnívá se.

Situaci řeší na místě členové Okrašlovacího spolku i se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny. Téma se stáčí k mozaikové seči, termínům zemědělců a k čerpání dotací. Řešení však podle Stanislava Koukala, ředitele jihomoravské pobočky Agentury ochrany přírody krajiny, existuje. „Zemědělci čerpají obecné zemědělské dotace. Tyto mají ovšem pravidla a říkají, do kdy je třeba mít louky posečené. Nestihnou-li to, o dotaci přijdou. Věřím ale, že bychom v existujících dotačních titulech mohli vymyslet způsob, jak nechat části luk neposečené. Ty by pak lidé ze správy parku, nebo někdo jiný na smlouvu s menší technikou, mohl dosekat,“ zamýšlí se Koukal. Zmiňuje zároveň možnost zisku dotací na plochách spadajících do systému Natura 2000.

Jako příklad správného fungování uvádí přírodní rezervaci Dunajovické kopce nebo třeba Chráněnou krajinou oblast Bílé Karpaty. „Na Dunajovických kopcích je třeba zadání pokosit z deseti hektarů sedm. Tři pak zůstanou, což se dá pohodlně zkontrolovat dronem. Výsledek, i kdyby se třeba mechanicky sekly pásy nebo čtverce, je pak tisíckrát lepší než zkosit louku celou. Skvěle to pak funguje v Bílých Karpatech, ty jsou tím slavné. Na čtverci deset krát deset metrů botanik nalezne i šest stovek nejrůznějších druhů. Jenže jde o chráněnou krajinnou oblast, zde lze pomoci zemědělcům dosáhnout si na dotace, díky kterým mohou šetrněji hospodařit,“ srovnává šéf jihomoravských ochranářů.

Kompletní senoseč má přitom podle zoologa Pavla Dedka ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava mnohem horší důsledky, než by se na první pohled mohlo zdát. „Třeba na Pálavě se nechává neposečená zhruba třetina luk. Důvodem není jen zvěř, to je špička ledovce. Ten problém je zásadnější a týká se celých populací hmyzu. Když se traviny posečou naráz, se senem se odvezou i vývojová stádia, která nemají šanci utéct. Třeba kobylka. Je známo, že při sečení má úmrtnost až pětaosmdesát procent. Jakmile visí na stéblech vajíčka, kukly nebo malé housenky, je s nimi konec. No a pokud se takto seče opakovaně, navíc každý rok ještě ve stejném termínu, má to potenciál vyhubit populace desítek druhů hmyzu,“ upozorňuje Dedek.