/VIZUALIZACE/ Oprava návsi i přeměna expozice Život pod Pálavou v pálavský Dům přírody v Dolních Věstonicích na Břeclavsku mají zpoždění. Důvodem jsou průtahy spojené s přestavbou historické renesanční budovy, kde expozice sídlí. "Stavba byla nyní rok a půl zavřená, došlo tedy spíše k negativním posunům. Čekají nás úpravy v projektu ve smyslu způsobu realizace a nějaké dodatečné průzkumy. Mám na mysli vlhkost zdiva nebo měření hladiny spodní vody," přiblížil Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, které Život pod Pálavou spravuje.

Studie řešení návsi v Dolních Věstonicích a navazujících prostor za muzeem. | Foto: desk architekti

Jak zdůraznil, není důležité dokončit projekt rychle a levně, ale především pořádně. "Jde o nemovitou památku. Je na místě, abychom ji opravovali co nejšetrněji. Aktuálně soutěžíme jednotlivé části expozice. Věřím, že se nám to do začátku léta podaří," uvedl Kubín.