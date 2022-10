Firma podle ní není schopna dále splácet své závazky. „Cílem je přeorganizovat společnost tak, aby životaschopné projekty nadále pokračovaly, zaměstnanost byla pokud možno zachována a věřitelé mohli být v co nejvyšší míře postupně uspokojeni,“ ujišťovala mluvčí.

Do potíží se kvůli NWT dostali před několika dny i obyvatelé Břeclavi, když firma vypověděla dodávky plynu městské společnosti Teplo Břeclav. Ta musela v krátké době zajistit jiného dodavatele. Ovšem za mnohem vyšší cenu. Zhruba osm tisíc obyvatel tak už od října za teplo a teplou vodu zaplatí pětkrát více než doposud. Místo původních 628 korun za gigajoule 3030 korun.

Vyhlášení insolvence ale díky novému dodavateli teplo v břeclavských domácnostech neohrozí. „Jedná se jen o další krok NWT, který jsme v důsledku událostí předpokládali. Teplo pro obyvatele máme zajištěné od jiného dodavatele,“ potvrdil jednatel společnosti Teplo Břeclav Martin Marták.

Břeclavská teplárna nyní však činí další právní kroky k tomu, aby získala zpět peníze, které má u NWT. „Na zálohách a přeplatcích to dělá celkem asi 950 tisíc korun, další škody budeme vyčíslovat a obrátíme se s požadavkem na jejich vyplacení na insolvenčního správce,“ dodal Marták.

Podle vyjádření advokáta Michala Šilhánka přerušila společnost NWT s Teplo Břeclav kontakt. „Na místo, aby NWT přeplatek vyúčtovalo a vrátilo, přestalo absolutně komunikovat a reagovat na opakované písemné urgence a telefonáty. Navíc poslalo za měsíc září faktury a požaduje jejich úhradu v plné výši, aniž by zohlednili uvedený přeplatek. Proto jsme provedli jednostranný zápočet a na zbylou dlužnou částku jsme zaslali předžalobní výzvu,“ sdělil před týdnem Šilhánek, který Teplo Břeclav právně zastupuje.

Propouštění zaměstnanců

Společnost NWT chce v insolvenčním režimu pokračovat v jednáních se strategickými investory o jejich vstupu do společnosti. Nadále hodlá podnikat a plnit smlouvy i ujednání se zákazníky a dodavateli. „Většina zákazníků nebude podáním insolvenčního návrhu nijak dotčena. Se zákazníky, jichž se insolvence dotkne, bude firma NWT jednat prostřednictvím obchodních zástupců s cílem nalézt individuální řešení jejich situace,“ dodala Vávrová.

NWT má přes dvě stě zaměstnanců. Při reorganizace se bude údajně snažit nalézt pro ně pozice v divizích, které zůstanou zachovány. Společnost se sídlem v Hulíně již ale také požádala o součinnost Úřad práce ve Zlíně při hledání práce pro zaměstnance působící v projektech, které budou utlumeny.

Společnost NWT působí na trhu od roku 1992. Do platební neschopnosti se dostala kvůli krizi na evropském energetickém trhu, kdy důsledkem válečného konfliktu na Ukrajině a následným sankcím došlo k přerušení většiny do té doby fungujících obchodních i dopravních plynových tras. Podle vyjádření společnosti ji do ekonomických potíží přivedl enormní nárůst ceny plynu v krátkém čase. „Stávající situace, kdy společnost ekonomické ztráty vykrývala z vlastních zdrojů, je nadále neudržitelná,“ zdůvodnila vyhlášení bankrotu Vávrová.