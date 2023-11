Dobrosrdeční usměvaví lidé, kteří žili stolním tenisem a nikdy nezkazili žádnou legraci. Tak na kamarády Ludvíka a Marka vzpomínají členové mikulovského oddílu stolního tenisu. Dva tátové od rodin, nadšení hráči a skvělí trenéři tragicky zahynuli po vážné dopravní nehodě mezi Drnholcem a Pasohlávkami letos 2. listopadu.

Oddíl mikulovských stolních tenistů uspořádal veřejnou sbírku Poslední míček pro děti. Přispět do ní mohou lidé přes portál Donio. | Foto: se svolením Stolního tenisu Mikulov

Auto, s nímž se vraceli z mistrovského utkání, skončilo při projíždění zatáčky mimo silnici a narazilo do stromu. V nemocnici skončili také dva chlapci, kteří s nimi ve voze cestovali.

Kamarádi a spoluhráči z tenisového oddílu nyní na podporu pozůstalých rodin a malých pacientů, kteří se zotavují z následků nehody, vypsali veřejnou sbírku na portálu Donio. Nese název Poslední míček pro děti a má být malou náplastí na velké bolístky Lucince, Adélce, Zuzance, Johance, Libušce a Kryštůfkovi.

Konec s přesčasy. Sloužit nebude třetina lékařů, zní z břeclavské nemocnice

Lidé, kteří budou chtít přispět pozůstalým rodinám, tak mohou učinit prostřednictvím portálu Donio.

Prvotní myšlenka pomoci vzešla podle předsedy oddílu Pavla Gajana od Jiřího Vráblíka, extraligového hráče stolního tenisu původem z Mikulova. „Když jsme informaci o tragédii zveřejnili na sítích, začali nám psát stolní tenisté z celé republiky. Nabízeli pomoc, podporu a vyzývali nás, abychom se na ně obrátili, pokud bude cokoli potřeba. V tu chvíli Jirku napadlo uspořádat benefiční utkání. To se uskuteční 9. prosince. Ruku v ruce s tím pak přišla myšlenka na uspořádání veřejné sbírky,“ přibližuje Gajan.

Nákladná proměna tenisového areálu v Pohořelicích. Podívejte se, jak teď vypadá

Čtyři z dětí, dva zranění chlapci a dvě dcery tragicky zemřelých sportovců, jsou členy mikulovského oddílu. „Rodiny známe osobně. Nevíme, do jaké míry jim pomohou pojišťovny a víme, že každá koruna bude nyní potřeba. Sbírka cílí také na to, abychom děti podpořili dál v jejich sportovních úspěších. Stolní tenis není nejlevnějším koníčkem co se vybavení týče, ale také třeba nejrůznějších soustředění. Budeme rádi, když nám lidé pomohou jim alespoň trošku v těžkých chvílích ulevit,“ říká se smutkem v hlase předseda klubu.

Ví, o čem mluví. Mladí mikulovští stolní tenisté objíždějí turnaje jak krajské, tak i republikové. Zapojení jsou do všech soutěží, které se hrají na Břeclavsku.

VIDEO: Vánoční krása na zámku ve Valticích? Speciální okruh v knížecím bytě

Když vzpomíná na své zesnulé kamarády, tak s respektem a vděkem. „Ludvík byl dobrosrdečný člověk. Rád se účastnil i akcí mimo halu a utkání stolního tenisu. Jako učitel na základní škole měl blízko i k muzice. A nikdy s sebou nezapomněl vzít svoji kytaru. Pokaždé se tedy zpívalo a hrálo. Stolní tenis měl moc rád a kdykoli mohl, byl v tělocvičně a pomáhal s dětmi,“ vypráví zarmouceně Gajan.

Pro každou srandu byl i Marek. „V hale byl prakticky nonstop, pokud mohl. Na tréninky brával i svého malého dvouletého synka. S nadsázkou se dá říct, že se tam naučil chodit. Běhával kolem stolu a už tak malý držel pálku v ruce. Oba chlapi nám budou obrovsky chybět. Rádi jezdili na superligu, na extraligu i mistrovství republiky. I když třeba zrovna sami nehráli, chodívali nás podpořit na každý domácí zápas. A bylo jedno, jestli hráli dospělí nebo děti. Stolním tenisem prostě žili,“ vzpomíná předseda oddílu.