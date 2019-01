Inspirujte se dalším příběhem fachmana a pošlete nám svůj vlastní tip.

Karel Semecký - cukrář | Foto: DENÍK

Motto: „Nepoužívám žádné rostlinné náhražky“

Deset fachmanů Velkopopovický Kozel společně s Deníkem již našel a odměnil za jejich poctivou práci a řemeslný kumšt. Dnes vám přinášíme příběh fachmana Karla Semeckého, který již byl Kozlem oceněn.



Jeho dorty jsou umělecká díla. Karel Semecký se cukrárně v Mladoboleslavské ulici věnuje už šestnáct let. V jeho podniku se dveře netrhnou, děti si dávají italskou zmrzlinu, na kterou musel pan Semecký získat licenci. Chutná skutečně božsky, je z ní cítit ovoce zalité v ledové chuti. Starší manželský pár si v jeho cukrárně objednává sladké pohoštění na oslavu své zlaté svatby.

Manželka pana Semeckého ukazuje zákazníkům alba s fotografiemi dortů v nabídce. Je jich přes osm set. Karel Semecký dokáže vyrobit dorty s erotickou tematikou stejně jako „živé fotografie“ jak nazval nejnovější trend v cukrářském oboru. Jak vypadá? Představte si fotografii třeba manželského páru. Jenže to není fotografie, ale dort, na kterém můžete sníst úplně všechno, i obrázek, je totiž vyroben z jedlého papíru.

Pana Semeckého jsem se zeptal na tajemství jeho úspěchu. Prozraďte nám, co podle vás děláte lépe než ostatní a kvůli čemu se Vaši zákazníci stále do cukrárny vracejí?

„Nepoužívám skutečně žádné náhražky. Například naše šlehačka je živočišná. Pozná se to hlavně na chuti. Musíme samozřejmě vyrábět všechny zákusky čerstvé. Také zdobné dorty, i když někdy mají délku větší než jeden metr, vyrábíme maximálně dva dny a ručíme za to, že všechny suroviny jsou opravdu čerstvé a bez náhražek.



Na co se nejvíce těšíte po dni plném práce?

„Po dni plném práce si klidně rád dopřeju kafe a dobrý čokoládový dortík. Myslím, že ke kávě zákusek patří.“