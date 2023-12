Oficiální poděkování hostil ve čtvrtek úřad v Kobylí. „Bylo to velmi milé a srdečné setkání. Obřadní síň byla plná současných i nynějších pacientů. Vzpomínali jsme a vyprávěli spoustu historek. Každý z nás, včetně manželů Diblíkových, nějakou přidal,“ řekl starosta Kobylí Pavel Kotík.

I on byl od sedmdesátých let pacientem lékařky Diblíkové. „Nejprve působila na starém zdravotním středisku, pak se přesunula do nových prostor v nevyužívaném křídle mateřské školy. Vzpomínám si, že měla jedinou sestru. Ta u ní pracovala až do svojí smrti,“ líčil starosta. Pomohla mu dokonce i tehdy, když byl už dospělý a jako alergika ho píchla včela.

Zmínil také, že doktorka Diblíková prozradila, že její druhou sestrou byl s nadsázkou až manžel. „Z Velkých Pavlovic, kde měl ordinaci, k ní přesídlil v roce 2018. Vypomáhali si. Paní Diblíková říkala, že dopoledne byla doktorkou a sestru jí dělal muž. Odpoledne si pak vždy role prohodili,“ tlumočil se smíchem Kotík.