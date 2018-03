Doktoři se v Pohořelicích vrací pod jednu střechu. Otevírají zdravotní středisko

Pohořelice – Více než rok museli pacienti v Pohořelicích na pomezí Břeclavska a Brněnska cestovat ke svým lékařům do náhradních prostor rozmístěných po městě. Nyní se vrací opět pod jednu střechu. Modernizace zdravotního střediska za téměř třiadvacet milionů korun je u konce.

Zdravotní středisko v Pohořelicích.Foto: Deník/Jan Vostal

Výsledkem práce jsou nové ordinace, výměna rozvodů elektřiny i vody a nové sociální zařízení, šatny pro lékaře a upravené parkoviště. Zájemci mohou do střediska nahlédnout v úterý od šesti do osmi hodin večer. „V dubnu se pak do něj budou stěhovat lékaři, lékárna a další služby. V kompletní sestavě bude středisko fungovat od třiadvacátého dubna,“ uvedl pohořelický starosta Josef Svoboda.

Při přestavbě počítali i s možnou nadstavbou „Je pravděpodobné, že zdravotnické služby bude třeba ve městě nadále rozšiřovat a nadstavba je logickým řešením,“ řekl Svoboda.

PŘESTAVBA BEZ DOTACE

Konec cestování napříč městem mezi doktorem a lékárnou si pochvaluje Magdaléna Koubková z Pohořelic. „Rok není tak dlouhá doba, ale těším se, že bude teď všechno pěkně pohromadě. Hlavně starší lidé to určitě ocení,“ podotkla Koubková.

Původní budovu zdravotnického střediska postavili v Pohořelicích již v sedmdesátých letech minulého století. Miliony na přestavbu byly z rozpočtu města, a to bez využití dotace.