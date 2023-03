Stopa zmizela. Archeologové zkoumali pravěké lovce z hrobu v Dolních Věstonicích

ČTK

Genetická stopa pravěkých lovců z Dolních Věstonic a Pavlova vymizela. Zjistili to odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Zapojili se do evropského výzkumu, který zkoumal kompletní lidský genom 365 mužů a žen, kteří žili v západní a střední Evropě padesát tisíc až pět tisíc let před naším letopočtem. Studie, kterou nyíní zveřejnil časopis Nature, zahrnuje i poznatky z věstonického pravěkého hrobu tří mužů.

Archeopark Pavlov. | Video: Deník/Michal Hrabal