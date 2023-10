Poznamenal, že se zastupitelstvo kauzou již dále zabývat nehodlá. „Rádi bychom to hodili za hlavu. Je mi z toho smutno, nakonec to poškodí jak obec, tak i paní starostku. Ona přitom obci dává opravdu vše, podává skvělý výkon a výborně se s ní spolupracuje,“ řekl Malíšek.

Podotkla, že toho, že zprávu nahrála, zpětně lituje. Jednala však v afektu a rozčilení. „Je pravda, že způsob komunikace paní starostky byl trošku nešťastný. Nikdo z nás neví, co tomu skutečně předcházelo. Zřejmě jí v tu chvíli ruply nervy. Bohužel, co se stalo, nedá se odestát. My v zastupitelstvu jazyku paní starostky rozumíme, známe ji a víme, že je rázná. Stojíme za ní,“ zareagoval místostarosta obce Kamil Malíšek.

Podobně hovořili i další zastupitelé a místní, které redakce oslovila. „Kauza je to zbytečná. Video neschvaluji. Paní starostka si nevidí do pusy. Ovšem pro obec dělá hodně. Vždyť se podívejte,“ zmínil například jeden z Dolnověstonických, jehož jméno redakce zná. On si ho však nepřál zveřejnit.

Video překvapilo i další lidi z obce. „Na paní starostku mám názor už nějakou dobu. A i když jsem ji jednou volila, minulé volby už ne. A teď bych chtěla, aby vše nedopadlo tak, že se pojede dál, jako by se nic nestalo. Navíc nyní už znám názor paní starostky na tuhle kauzu a to, jak se k tomu staví. Bez sebemenší sebereflexe," myslí si jedna z obyvatelek, která se však odmítla představit.

Jiní, jako například opoziční zastupitelka Pavlína Novosádová, video ani celé neshlédli. „V době, kdy ho paní starostka posílala, jsem byla na dovolené. Přišlo mi, že má jen s někým zkrátka další spor. Osobně si nemyslím, že bychom se způsobem komunikace paní starostky na zastupitelstvu zabývali. Většina zastupitelů bezmezně stojí za ní a věří jí. Má pravdu, že se nemá za co omlouvat, bylo to přece jen soukromé video. Na stranu druhou nemusí hovořit tak hrubě a sprostě. Jde přece jen o reprezentanta obce, který se nějak musí chovat. Ne všichni ji znají tak jako my. My víme, že je hned se vším hotová a nebere si servítky,“ nechala se slyšet Novosádová.

K odvolání starostky podle ní kauza nepovede. „Neumím si představit nikoho jiného v její funkci. Sice je rázná, ale umí jednat s úřady, dokáže vyřídit a zařídit vše, co je potřeba. Je to dobrý ekonom. Pro obec dělá hodně. V tomto směru se proti ní nedá říci půl slova,“ zhodnotila opoziční zastupitelka.

Názor na starostku nezměnila ani po incidentu zastupitelka Lenka Halmová. „Stojím za paní starostkou. Z videa je znát, že byla vytočená. Nevíme, co se předtím odehrálo, nicméně taková věc se neměla dostat vůbec ven. Akorát se zvedla vlna pomluv a nenávistných komentářů od cizích lidí, kteří celé věci nevědí hlavu patu,“ kroutila hlavou žena.

Vyzvala zároveň obyvatele, aby se nezdráhali a s jakýmkoli problémem se na zastupitelstvo obce přišli obrátit přímo. „Ta zastupitelstva se konají kvůli nim. Jsme tady pro ně. Mrzí mě, že jakýkoli problém řeší prvně přes sociální sítě, případně přes média, a nikoli přímo s lidmi, kteří by jim mohli pomoct ho vyřešit,“ uvedla Halmová.

Zdroj: zdroj Deníku, který si přál zůstat v anonymitě, redakce jeho jméno zná

Redakce oslovila s prosbou o komentář také dřívějšího dolnověstonického starostu Jaromíra Sasínka. „Video jsem viděl, nicméně názor si ponechám pro sebe, byť je negativní,“ řekl stručně.

Případ nevhodného chování představitele obce řešili před několika lety ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku. Tehdy místostarostka Alena Horná zesměšňovala umělce Lubo Kristka při jeho happeningu. Akcí reagoval na vleklé spory s městysem.