Rozvojem veřejných prostranství se v původně německé obci se sedmnácti stovkami obyvatel zabývají už pár let. Zpracovat si nechali jak urbanistickou studii, tak i studii rozvoje veřejných prostranství.

Nejnovější představili obyvatelům na veřejném setkání minulý pátek. „V celé obci máme vytyčených asi sedmnáct bodů či lokalit, o kterých se bavíme. Kupříkladu prostranství na návsi využíváme pro nejrůznější slavnosti, nyní ho od silnice pomyslně dělí živý plot. Architekti naopak navrhují otevřený prostor. Stejně tak přišli i s myšlenkou propojení sportovního areálu na jedné straně obce se hřištěm pro malé děti na straně druhé. A to koridorem pro pěší podél potoka,“ přiblížil Deníku Rovnost starosta obce Josef Hasník.

Dolnodunajovičtí, kteří aktuálně pracují na novém územním plánu, si nyní pohrávají také s myšlenkou vhodně do obce začlenit i dosud nepříliš využívané prostory bývalé cihelny nad obcí. Ta později sloužila i jako skládka. Součástí setkání proto byla i diskuze a sběr podnětů, návrhů a představ ze strany obyvatel. „Od cihelny je na obec krásný výhled. Napadlo nás, že by se z lokality zcela přirozeně mohla stát dominanta,“ naznačil Hasník.

Architekti navrhli také doplnění prostor po již zbořených budovách a domech či rozšíření pěších tras v místech, kde chybějí chodníky. „Vzniknout by tak mohla například pěší trasa mezi školní jídelnou a školou. Přišli zkrátka se zajímavými nápady a drobnostmi na zlepšení, které my třeba už nevidíme nebo nevnímáme. A ani by nemusely být finančně příliš nákladné,“ tlumočil starosta.

Pro byla kupříkladu rodačka a spisovatelka Alexandra Synac. „Určitě bych prostory nezastavovala. Spíše bych vylepšila zelený komunitní prostor,“ uvedla.

Setkání se zúčastnilo několik desítek lidí. Řada z nich se vracela k bolavému tématu obce, a tím je chybějící kulturní dům. „Nás jako občany žijící v této obci více opravu zajímá blaho obyvatel. To je krytý kulturní sál. O tom není pořád ani zmínka a řeší se úplně jiné věci,“ zareagovala ve veřejné skupině Fórum Dolní Dunajovice na sociální síti Facebook Ludmila Marková. A další se přidávali.

Vedení obce si absenci důstojného sálu uvědomuje. Jedním dechem však dodává, že prioritou je nyní rozšíření a rekonstrukce čistírny odpadních vod, na kterou se následně připojí i obec Bavory. Investice bude v řádu desítek milionů korun. „Problém s kulturním domem se zde řeší již od roku 1993. Diskutuje se o tom, kam kulturní dům umístit, zda do bývalého objektu Bílé růže, na místo dřívějšího kina, nebo třeba do patra nad budovu nákupního střediska Jednota. Toto téma zřejmě budeme nuceni ještě odložit, šlo by o příliš nákladný projekt,“ řekl Hasník.

Dolnodunajovčtí nakousli také téma vzniku parkoviště v místech, kde dříve stával obecní úřad, výstavby smuteční obřadní síně či umístění autobusové točny. Diskuze trvala více jak dvě hodiny. Podklady z ní chce vedení obce zpracovat do března příštího roku. „Potom bychom přešli do druhého kola, kde bychom už mohli hovořit více detailněji,“ oznámil starosta.