„Dosud tomu u nás totiž tak nebylo. Nově vznikne devět názvů ulic, které vycházejí s již ustálených místních názvů. Ulice se tedy budou nejspíš jmenovat Hlavní, Školní, Na Návsi, V Zahradách, U Hřiště, Sklepní, U Povodí nebo Pálavská,“ potvrdila tamní starostka Jaroslava Rajchlová.

Důvodem k zavedení názvů ulic byla podle ní přehlednost. „V obci je hodně penzionů, staví se nové domy v místech, kde se zbouraly původní. Pak dochází třeba k tomu, že vedle domu s číslem dvě rázem stojí dům s číslem 241,“ zdůvodnila starostka.

Administrativní problém podle jejích slov nenastane. „Lidé by si měli nechat asi do roka vyměnit občanské průkazy. Pokud to ale nestihnou, podle mikulovské matriky se nic neděje. Bydliště se totiž zavedením ulic lidem nezmění,“ vysvětlila Rajchlová.