Vyšší počet hovorů zaznamenává například non-stop linka pomoci obětem kriminality od Bílého kruhu bezpečí. „Lidé se na nás obracejí stále. Riziko bujení domácího násilí je nepochybně vyšší, jelikož dochází v řadě případů k uzavření osob ve společné domácnosti, což vytváří optimální podmínky pro páchání domácího násilí jako je například sociální izolace," poznamenal jednatel brněnského spolku bezpečí Vladimír Vedra.

Lidé musejí přeorganizovat svůj čas, děti nechodí do školy ani do kroužků, rodiče pracují z domu nebo využívají ošetřovné. „Nouzový stav, respektive stav, kdy lidé méně vycházejí z domu, kdy jsou nuceni přenastavit si každodenní rytmus. Když se přidá nejistota a frustrace z toho, jak dlouho tento stav bude trvat nebo zda přijdou ještě přísnější opatření, může vznikat prostor pro konflikty," přiblížila vedoucí Intervenčního centra Brno společnosti Spondea Michaela Kršíková.

Organizace v tuto chvíli nezaznamenává výrazný nárůst žádostí o pomoc. Podle Kršíkové to může být způsobeno tím, že lidé znovu řeší jiné potřeby. „Třeba právě, jak zajistit online výuku, jak vybalancovat homeoffice nebo docházku do zaměstnání s nutností postarat se o děti, někteří lidé mohou hledat práci, o kterou přišli nebo ji nemohou vykonávat z důvodu vládních opatření. Jakmile se toto ustálí, může k nárůstu kontaktů dojít," vysvětlila.

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct



• Bílý kruh bezpečí - bezplatná non-stop linka pro oběti kriminality a domácího násilí: 116 006



• Modrá linka důvěry: 608 902 410´nebo 731 197 477



• Intervenční centrum Brno společnosti Spondea: 739 078 078



• Organizace Persefona: 545 245 996 nebo 737 834 345



• Policie České republiky: 158

Také zaměstnanci Modré linky důvěry mají více práce. Nárůst pozorují na telefonické lince i na chatu. Tam si lidé kvůli vyššímu počtu píšících lidí na radu počkají. „V hovorech ale řešíme různá témata. Od krizí, přes práci až po velice osobní témata. Domácí násilí se teď špatně odhaluje. Máme zkušenosti z jara, kde nás závažné případy kontaktovaly až po karanténě,“ poznamenala za linku Hana Lukešová Bartáková.

Právě při rozvolňování po první vlně koronaviru zaznamenali pracovníci pomocných linek nárůst volajících i domácího násilí. „Problém může být, že situace na jaře z hlediska rozvoje domácího násilí podmínky zhoršila a nyní může docházet k dalšímu pokračování tohoto stavu a prohlubování páchání jednotlivých forem násilí," doplnil Vedra.

Zavření v jedné domácnosti

Navíc pokud je oběť s původcem násilí zavřená v jedné domácnosti, mé méně možností, jak požádat o pomoc. „Někdo třeba nemá přístup k e-mailu nebo jsou omezení jiným způsobem. Může dojít i ktomu, že partner kontroluje jejich komunikaci přes internet," doplnila Lukešová Bartáková.

Mnoho organizací teď muselo kvůli pandemii zavřít, konzultace ale přesouvají do online prostoru. „Omezujeme osobní konzultace, ale online kontaktů neubývá. Rozšířili jsme provozní dobu našeho chatu, mnoho konzultací máme přes telefon nebo přes Skype. Snažíme se s klienty zůstat co nejvíce v kontaktu," uvedla právnička brněnské organizace Persefona Katarína Svobodová. Chatovat s poradci v rozšířené mohou lidé i na stránkách Modré linky důvěry.

Aby se lidé konfliktům vyhnuli, může ve stresové situaci podle psycholožky Marie Plevové pomoct i například prarodiče, kteří partnerům ulehčí, když pohlídají vnoučata. „Určitě je fajn dál chodit do přírody, opustit na chvíli to prostředí. Myslet by na to měli i partneři a snažit si udělat třeba pauzu, kdy si jde jeden z partnerů zaběhat nebo jde do jiného pokoje. Je dobré i dál dělat aktivity, co dál mají rádi, třeba pustit si hudbu nebo si přečíst kousek knížky," řekla. Pokud dojde až na násilí, nejlepší je podle ní rodinu rozdělit a pro oběť dobré ukrýt se třeba u prarodičů.

Policisté podle mluvčího Pavla Švába nárůst proti jaru nezaznamenali. „Maximálně se zatím jedné o krátkodobé konflikty a vyhrocené situace, nic dlouhodobějšího charakteru," poznamenal Šváb.

Jana Tomalová

Sára Jeschkeová