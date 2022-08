Michal Ruprich, který od podzimu do jara saunu navštěvuje každý týden, se zatím uzavírání nebojí. „Určitě by mi to vadilo, ale nemyslím si, že se sauny budou zavírat,“ řekl Ruprich.

Ačkoliv počítá se zvýšením vstupného, zatím může být klidný. Maximus Resort na brněnské přehradě, kam pravidelně chodí, se podle jeho ředitele Marka Boušky zdražovat v blízké době nechystá. Vyloučit to ale nemohl. „Nedokáži říct. Nemyslím si to, momentálně to není na pořadu dne,“ sdělil Bouška.

Naopak velmi konkrétní plán kompenzace rostoucích cen energií mají už v Hodoníně. Provozní tamních lázní Pavel Švandelka hovořil o zdražování až dvanáct procent. „V současné době neuvažujeme o snižování komfortu návštěvníků, jak v plavecké části, tak ve wellness zóně. Proto, ač neradi, chceme z důvodu výrazného navýšení cen elektřiny od prvního září navýšit cenu vstupného o zhruba dvanáct procent,“ uvedl.

O deset procent potom podraží i saunový svět Saunia v brněnském Letmu. Podle tamního zaměstnance Jaroslava Zonygy to nicméně není způsobené zvyšováním cen energií. Důvodem je podle něj efektivita provozu. Že se jejich zdražení do výše vstupného promítne, ovšem přiznává.

„Ceny zvyšujeme většinou jednou za rok, což bude situace i letos. Není to přímo navázané na ceny energií, ale určitý vliv to mít bude. Provozy jsme se vždycky snažili udělat tak efektivně, že energie pro nás nejsou tou největší položkou. Máme tam hodně rekuperací, získávání zpětného tepla, tepelná čerpadla a takové věci. Věříme, že zvyšován cen energií nebude dlouhodobé,“ řekl Zonyga.

Razantní zdražení

V Aquaparku ve Vyškově, jehož součástí jsou i sauny, mají ceny energií do konce roku zafixované. Zdražování tak zvažují až od nového roku, kdy ceny zvyšují běžně. Hlavní pokladní Ludmila Bárková ale přiznává, že tentokrát by to však mohlo být razantní.

„Tím, že patříme pod město, máme energie zafixované do konce roku. Od ledna jsme plánovali zvyšovat vstupné i bez ohledu na situaci s energiemi, takže momentálně se nic neděje a uvidíme. Do vstupného se to ale určitě promítne. Uvidíme, kam nás to pustí. Vždycky vstupné jednou za dva, tři roky zvedneme tak o deset korun, teď to ale bude asi razantnější. V listopadu se dozvíme, co bude dále,“ reagovala na dotaz redakce.

Díky fixacím se teď návštěvníci ve Vyškově mohou těšit na parní i finskou saunu v plném provozu a za stejně ceny jako dosud. „Po prázdninách jedeme provoz normálně jako před prázdninami. I při stávajících cenách vstupného,“ dodala Bárková.

To se však podle šéfa asociace Košnara může velmi rychle změnit. „Spousta provozovatelů má zafixováno do podzimu nebo do konce roku, tudíž se budou snažit udržet provoz v dosavadním stavu. Nicméně je to otázka čtyř měsíců a po novém roce už bude všechno jinak,“ upozornil.