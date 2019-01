Hustopeče – Vlnu emocí vyvolává odvolání Petra Fridricha z pozice ředitele organizace Sportovní zařízení města Hustopeče. Fridrich poslal zastupitelům otevřený dopis. Postavila se za něj také řada Hustopečanů a například vinař Pavel Jurák neváhal sepsat petici.

Radní své rozhodnutí zdůvodní na mimořádném zasedání zastupitelstva. „Domnívám se, že nejsou žádné zřejmé a podložené důvody k mému odvolání. A také se domnívám, že nejsem ani já, Petr Fridrich, terčem a obětí tohoto rozhodnutí, naopak se mohu domnívat, že zvítězily jiné osobní cíle a úmysly, mně neznámé, které zasedající radní mohly uvést v rozhodnutí mého odvolání. S odvoláním nesouhlasím a žádám o projednání celé záležitosti," uvedl mimo jiné Fridrich v dopise, který zveřejnili správci webu nestrannehusto­pece.cz.

Nikoli náhodou. Za odvolaného ředitele se postavilo hustopečské Sdružení nestraníků. Jeho členové se kvůli tomu sešli ve čtvrtek odpoledne. Výsledkem byla výzva k uspořádání mimořádného zastupitelstva. To se uskuteční 23. ledna v pět hodin odpoledne.

Příšerná diskuze

Zdaleka ne všichni, kteří se k situaci vyjádřili, jsou ale přesvědčení o možné křivdě. Někteří u nestraníků vnímají spíš snahu o nahnání politických bodů. „Dopis je samozřejmě jednostranně upravený pohled. Věci, ke kterým se můžu vyjádřit, je celá řada. Nechci ale přiživovat příšernou diskuzi, která se strhla na internetu. Je plná polopravd a lží, momentálně přemýšlím, jak na ně zareagovat," sdělil starosta Hustopečí Luboš Kuchynka.

K odvolání Fridricha radní sáhli několik dnů poté, co mu přiznali odměnu za dobře vykonanou práci. Fridrich do křesla usedl v létě loňského roku, zkušební doba mu měla vypršet s posledním prosincovým dnem. „Radě města jsem byl představený pouze jednou, a to při mém nástupu do funkce ředitele. Považuji za alarmující pochybení rady města, pokud mě 17. prosince 2013 odvolala, aniž bych byl přizván a mohl hájit odvedenou práci v době mojí šestiměsíční zkušební lhůty. Nikdo mě neupozornil, že odvádím špatnou práci, ba právě naopak se mi dostávalo pozitivních reakcí za ochotu a snahu komunikovat a věci řešit," napsal Fridrich.

Výrazně se za něj postavil hustopečský vinař Pavel Jurák, jenž stojí za vznikem petice proti rozhodnutí radních. „Zarazilo mě, že nedošlo k žádnému odůvodnění. Pokud pan Fridrich tak fatálně selhal, mělo by to být řečeno a ne se schovávat za politické fráze. Vyjádření, že ztratil důvěru, mě natolik nadzvedlo, že jsem se po poradě s kamarády rozhodl pro petici. Na zasedání ji předám zastupitelům," reagoval Jurák.

Podle pracovního práva přitom platí, že ve zkušební době lze pracovní smlouvu vypovědět bez udání důvodu.