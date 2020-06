Florbal nebo futsal si zahrají sportovní nadšenci v budoucnu v nové sportovní hale při základní škole v Rajhradě na Brněnsku. Dopoledne poslouží školákům, odpoledne dalším obyvatelům. Představitelé města požádali o stavební povolení. Podobná sportoviště chtějí i v dalších obcích v kraji.

Novou tělocvičnu škola podle tamního ředitele Zdeňka Motlíčka už potřebuje. „Máme 550 žáků, stávající dvě menší tělocvičny už kapacitně nevyhovují. Nová bude velký přínos,“ řekl. Problém nastává podle něj hlavně přes zimu, kdy žáci nemohou cvičit venku.

Hala bude se stávající budovou propojená krčkem na úrovni prvního nadzemního podlaží. „Žáci tam nemusí chodit venkem. V tělocvičně bude i zázemí pro sportovce, kteří tam přijdou mimo vyučování,“ zmínil starosta František Ondráček.

Stavby a prostory na sportovní vyžití

- sportovní hala při základní škole v Rajhradě (Brněnsko)

- multifunkční hřiště pro základní školu v Bílovicích nad Svitavou (Brněnsko)

- modernizace tělocvičny na základní škole ve Valticích (Břeclavsko)

- multifunkční hřiště v Dubňanech (Hodonínsko)

- víceúčelové sportovní hřiště v Hrušovanech nad Jevišovkou (Znojemsko)

Náklady na stavbu budou kolem sto milionů korun. Představitelé města nyní shání na projekt peníze. Podali si žádost na ministerstvo pro místní rozvoj. „Bez dotace bychom do stavby nešli, nechceme rozpočet zatížit vyšším úvěrem,“ sdělil starosta.

V Bílovicích nad Svitavou zase plánují nové multifunkční hřiště. Už mají stavební povolení. Žáci a další sportovci si tam zahrají volejbal nebo basketbal. „U školy nyní venkovní hřiště chybí, děti musí chodit k sokolům a cesta je dlouhá. Kvůli tomu musí v rozvrhu spojovat hodiny tělocviku,“ oznámil starosta Miroslav Boháček. Stavba vyjde na necelých devět milionů. Loni dotaci nezískali, nyní už věří, že to vyjde.

Obce od tří do deseti tisíc obyvatel mohou podávat žádosti až do konce srpna, nejvíce o třicet milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo sto padesát milionů. „Věřím, že touto podporou pomůžeme zkvalitnit sportovní zázemí nadšeným a nadějným sportovcům. Navíc je to jedna z injekcí, která pomůže nastartovat ekonomiku, “ podotkla ministryně Klára Dostálová.

Víceúčelové hřiště plánují také v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Poslouží školákům, kroužkům i pro potřeby družiny. „Máme připravenou parcelu a projekt. Čekáme na rozhodnutí o dotaci. Bude tam i atletická dráha nebo stanoviště pro vrh koulí,“ uvedl starosta Miroslav Miloš.

V modernizaci tělocvičny tamní základní školy věří ve Valticích na Břeclavsku. „Je to klasická tělocvična, kde lidé cvičí prostná nebo si zahrají volejbal či basketbal,“ přiblížil starosta Pavel Trojan.

Nové sportovní hřiště přivítají také nadšenci v Dubňanech na Hodonínsku.