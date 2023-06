Podobně nebezpečných situací jsou lidé ve Valticích, Lednici a Podivíně svědky stále častěji. Především pak před víkendem a každým začátkem nového týdne. Důvodem je podle nich i starostů nárůst tranzitní dopravy ve směru od a do Rakouska. „Je to opravdu katastrofa. Řidiči, především Poláci, tady jezdí příšerně. Nějaké dopravní značky a rychlost v obci jim nic neříkají. Nejhorší je čtvrtek navečer a neděle večer,“ vyprávěla Valtičanka Martina Štejdířová.

Další Valtičanka, Klára Drtílková, jen přitakávala. „Každé druhé auto, které kolem našeho domu projíždí, má polskou poznávací značku. O turisty tedy zřejmě nejde,“ poznamenala.

Důvodem je podle všeho neustále ucpaný Mikulov a vjezd a výjezd z něj. Řidiči vidí v navigacích kolony a nechají se vést z A5 Nord/Weinviertel Autobahn na sjezd ze Schrattenbergu, odkud pokračují do Valtic, Lednice a Podivína, kde pak najedou na dálnici D2. Případně sjedou o pár kilometrů dříve u Großkrutu a přes Katzelsdorf projedou úzkou silnicí mezi vinohrady opět do Valtic.

Velký provoz v už tak turisticky hojně navštěvovaném Lednicko-valtickém areálu začíná místní natolik obtěžovat, že se stále častěji obracejí na vedení obcí se žádostí o jeho řešení.

„Samozřejmě, že jsme si všimli, co se tady děje. Shodou okolností má momentálně městská policie domluvenou výpůjčku měřícího zařízení na jeden celý týden. Pochopitelně neprozradím, na který. Řešíme to i se státní policií. Už i občané za námi chodí a upozorňují, že zde koncem týdne hlavně řidiči polských poznávacích značek vůbec nedodržují rychlost. Jsme připravení to řešit,“ nechal se slyšet valtický starosta Aleš Hofman.

Doplnil, že téma společně probíral i na schůzce se starostou sousedního rakouského Schrattenbergu Johannem Bauerem. „I oni vnímají, jak se průjezdnost obce ztížila, a kolik aut jim tudy projede,“ přetlumočil Hofman.

Lednicí mohou řidiči projíždět maximálně čtyřicetikilometrovou rychlostí. Na to, že řidičům nic neříká rychlostní omezení, nebo třeba dvojité plné čáry, už si Ledničtí zvykli. „Už jsme imunní. Osobní auta nám až tak nevadí. Bohužel to přes Lednici objíždějí i kamiony,“ poznamenal obyvatel Jaroslav Martinek.

Co dělat tak mají i ledničtí policisté. Neukázněné řidiče zastavují především za kruhovým objezdem ve středu obce. „Před vjezdem na kruhový objezd od Valtic a od Mikulova je stopka. Často tam policisté zastavují a pokutují právě řidiče, kteří Lednicí jen projíždějí. Spěchají a ani je nenapadne, že by na stopce zastavili. Kruhový objezd projedou, aniž by se pořádně podívali. Víc udělat nejde. Nemůžeme nikomu zakázat, aby obcí projížděl,“ krčil rameny Straškrába.

Jediným řešením v boji s narůstajícím hustým provozem je podle něj výstavba dálnice R52 z Brna do Vídně. Ta je však zatím v nedohlednu. „Kdyby vedla dálnice dvěma pruhy do Rakouska a dvěma z Rakouska, cestu by nijak nerušily kruhové objezdy, rychlostní omezení, nebo přechody, věřím, že by auta jela hezky plynule. Tohle všechno přitom provoz zahušťuje a řidiči logicky hledají únikové cesty jinudy. Do Břeclavi je to přece jen z Mikulova trošku bokem. Přes Valtice, Lednici a Podivín je cesta na D2 nejkratší,“ je si vědomý starosta Straškrába.

Klíčové dopravní stavby, tedy obchvat Břeclavi a dálnici u Mikulova, považuje za rozhodující v boji s nárůstem dopravy i podivínský starosta Martin Důbrava.

„Provoz je tu šílený a rozhodně se jen zhoršuje. Vidím to z okna radnice. Někteří řidiči jsou dokonce schopní na náměstí mezi dvěma zatáčkami, které jsou nepřehledné a blízko u sebe, předjíždět. Jsou to blázni. Provoz u nás dynamicky roste. Nejhorší dny jsou čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Mísí se zde jak tranzit, tak i návštěvníci Lednicko-valtického areálu. Ovšem my s tím nic nezmůžeme. Doufám, že se pohne stát," okomentoval Důbrava.

Jako jediné řešení vidí výstavbu tahu na Vídeň také policisté. Ti dopravní situaci ve všech třech zmíněných obcích sledují. „Provoz zde souvisí jak se svátky v Rakousku, tak i s přesuny lidí zaměstnaných v Rakousku. Především jsou to Poláci. Lidé se drží navigací a zvykli si i sami využívat alternativní trasy, pokud je kapacita hlavní trasy naplněna. Vliv zcela jistě měly a mají omezení a případně uzavírky v Břeclavi v Hraniční ulici na silnici první třídy číslo 55, kde je vyměněný povrch, a na dálnici D2 směrem k hranicím,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Jak poznamenal, na dopravní nehodovosti se zvýšený provoz neprojevuje. „Co se týče odhalených přestupků překračování rychlosti, tak se pohybujeme zhruba na podobných hodnotách jako v loňském roce,“ zmínil.

Výjimkou jsou jen Valtice. „Zde jsme dosud řešili zhruba dvojnásobný počet přestupků. Lokalitě se věnujeme a logicky se jí i s ohledem na blížící se vrchol turistické sezony věnovat budeme,“ zdůraznil mluvčí.