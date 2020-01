Podle policie blokáda neovlivnila osobní dopravu. Na řadě míst však vedla k tvorbě kolon. „Bez problémů projedou jak osobní auta a autobusy, tak i kamiony, které převážejí zvířata nebo rychle se kazící potraviny. To na místě řeší slovenská policie. My situaci sledujeme. Může se totiž měnit každou hodinou,“ řekl Deníku policejní mluvčí Pavel Šváb.

Jak dodal, policie žádná doporučení po minulých zkušenostech řidičům nedává. „Kamioňáci dobře vědí, kudy mají a mohou jet,“ naznačil. Například dálniční přechod Břeclav-Kúty byl ve středu podle informací Deníku průjezdný.

Slovenské dopravce podpořila i řada českých. „Fandím jim. Pracuji v dopravě mnoho let a mám možnost srovnání. Nároky na mýto a silniční daň jsou přehnané, na silnicích to ani není vidět. Kdyby vše, co se vybere na mýtu a daních, šlo na silnice, neřekla bych ani slovo,“ sdělila Miriam Nová ze Sedlece na Břeclavsku.