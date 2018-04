Dopravní kolaps v Břeclavi. Na hlavním tahu se od rána tvořily kolony

Břeclav /FOTOGALERIE/ – Hodinu jsem jela v koloně. Řidička Lenka Grofová byla jednou z mnoha, která na cestě do zaměstnání uvízla v dopravní zácpě. Ta se vytvořila na hlavním tahu Břeclaví z důvodu uzavírky křižovatky ulic Sovadinova a Na Zahradách. Druhou ze zmíněných ulic opravují už od minulého roku. Práce tam mají skončit v září.

„Jela jsem do práce asi ve tři čtvrtě na osm ráno. Bylo to zacpané už od Tesca. Stání v koloně je nepříjemné, ale musíme to zvládnout. Třeba to ve středu bude lepší,“ věří žena z Velkých Bílovic. Pokud ne, bude zvažovat cestu do okresního města druhou stranou přes Moravskou Novou Ves a Kostice.



Uzavírka potrvá až do pátku. „Objízdná trasa vede přes náměstí T. G. Masaryka a ulici Národních hrdinů,“ sdělila břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu potvrdil, že se kolony v úterý dopoledne tvořily v obou směrech na hlavním průtahu Břeclaví. Dopravu dokonce museli tři hodiny řídit i policisté. „Nehody nebyly žádné, akorát řidiči zmatkovali. Někteří jezdí po paměti a nerespektují dopravní značení,“ řekl Jiří Mach.



S řízením provozu končili policisté asi ve tři čtvrtě na jedenáct. „Počítal jsem s tím, že by mohly nastat problémy, takže jsem měl připravené lidi. Nyní už kolony odezněly,“ hlásil Mach kolem čtvrt na dvanáct.



První den uzavírky ještě ladili s firmou, která má práce na starosti, dopravní značení po městě. „Nevylučuji, že mohou zase nastat problémy. Pak bychom šli v odpolední špičce zase provoz pohlídat. Doufám však, že už nebude takový nápor jako ráno,“ věří Mach.

Vedle uzavírky křižovatky ulic Sovadinova a Na Zahradách pokračuje v Břeclavi výměna semaforů. Od úterý je zavřený také železniční přejezd u Břeclavi směrem na Reinthal. Tam však podle Macha zatím problémy nebyly.