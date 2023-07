Dva zraněné odváželi záchranáři od páteční nehody u Pohořelic. Po sedmé hodině večerní se tam srazila dvě osobní auta. Vyprostit zaklíneného muže pomáhali hasiči.

Vrtulník Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. | Foto: Petr Pilát

Záchranáři na místo vyslali i vrtulník. „Staršího muže jsme letecky transportovali do Fakultní nemocnice Brno. Utrpěl středně těžká poranění. Do stejné nemocnice jsme převezli i ženu, a to sanitním vozem. Utrpěla lehčí poranění,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Místo bylo na nejnutnější dobu uzavřené v obou směrech. Příčiny a okolnosti nehody musí vyšetřit policisté.

