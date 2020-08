Důvodem kolon na průtahu městem je oprava více než stoleté kanalizační stoky v ulici 17. listopadu, která odstartovala na začátku srpna. Radnice proto nově nechává seřídit semafory, které mají průjezdnost urychlit. „Prodloužení intervalu na semaforech v úseku Sovadinova, Národních hrdinů a Lidická pomůže zvýšit průjezdnost aut. Je však nutné uzavřít přechod pro chodce na křižovatce Lidická – Sovadinova – Národních hrdinů,“ přiblížila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Programátoři ze společnosti Eltodo, která provoz semaforů v Břeclavi řídí, nyní analyzují data hustoty provozu. „Na základě výsledků změní pravděpodobně také programování světelné signalizace v dalších částech města,“ doplnila mluvčí.

Podle velitele břeclavských strážníků Stanislava Hrdličky se kolony tvoří ve městě denně již od rána. „Auta stojí už u sídliště Valtická ve směru do centra města. Hlavní trasa I/55 na Hodonín je kompletně ucpaná. Provoz nebrzdí jen objízdná trasa přes ulice Sovadinova a Národních hrdinů, ale i další křižovatky. Nyní se zcela změnil tok vozidel ve městě, který již není možné jakkoli rozmělnit,“ popsal Hrdlička.

Informace o uzavírce přechodu na mostě přes řeku Dyji spustila na oficiálních facebookových stránkách města bouřlivou diskuzi. „Nesouhlasím s tím, aby byli kvůli rozkopané silnici a opravě kanalizace omezovaní chodci uzavíráním přechodů. Začne školní rok, po tom přechodu chodí spousta dětí do školy a do kroužků. Bude paráda, až tam při takovém provozu budou obíhat křižovatku. Provoz se možná zrychlí, možná ale taky ne. Jen ať si každý rozmyslí, jestli sedne do auta nebo vytáhne kolo. Jistě, ne všichni můžou auto vyměnit za kolo nebo jít pěšky, jenže je spousta těch, kteří jsou jen pohodlní,“ zareagoval například Adam Kepert.

Druhá etapa oprav má být hotová v polovině září. „Čeká nás zahájení školního roku. Proto bych rád apeloval na řidiče, aby zvážili služby kindertaxi, kdy vozí děti ke školám auty i pár stovek metrů,“ požádal velitel.