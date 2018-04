Drahý boj s potkany? Spláchnutým jídlem je lidé krmí, říká deratizér

Jižní Morava – Bylo líp. Je to neustálý boj. Tak s příchodem jara deratizér Petr Gajda popisuje své zkušenosti s potkany. Podle něj hlodavcům v posledních letech přejí mírnější zimy. „Při déletrvajících mrazech se počty potkanů postupně snižovaly. Teď se vesele množí i v zimě. Pár týdnů tuhého mrazu to nezachrání,“ řekl odborník, který hubí škůdce v Břeclavi.

Potkan na ulici - ilustrační snímekFoto: Deník

Město Břeclav každoročně platí dvě celoplošné deratizace, a to na jaře a na podzim. „Boj s potkany stojí zhruba 350 tisíc korun,“ informoval mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.



Podle deratizéra po plošném vyhubení hlodavců počet potkanů opět stoupá už za zhruba dva měsíce. Napomáhají tomu lidé. „Neměli by se třeba zbavovat zbytků jídla splachováním do toalet. Potkani už na potravu čekají v kanálech,“ upozornil Gajda.



V Hodoníně začíná hubení hlodavců v dubnu nejprve ve čtvrti Bažantnice, celkem potrvá dva měsíce. Ve Znojmě za deratizaci ušetří díky tomu, že hlodavce hubí i příspěvková organizace města, a to v topných kanálech a na sportovištích.