Brno, Břeclav - Areál zadlužené břeclavské Tranzy se napoprvé ve veřejné dražbě prodat nepodařilo.

Jeden z provozu strojírenské firmy Tranza | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Do dražební místnosti v Brně sice v pondělí dorazili tři zájemci, kteří dokonce složili dvoumilionovou dražební jistotu, ale nikdo z nich nakonec při dražbě ruku nezvedl. Vyvolávací cena areálu v blízkosti centra Břeclavi byla deset milionů korun.

„Někdy se to stává, že zájemci přijdou, čekají a pak si to rozmyslí, aniž by učinili podání,“ řekl Josef Machů z brněnské společnosti Prokonzulta, která dražbu organizovala.

Podle jeho odhadu by se další dražba nevyužitého areálu mohla konat zhruba za měsíc. „Přesný termín ale zatím neznáme, ani základní částku. Lze předpokládat, že bude nižší. Záleží ale na správci konkursní podstaty a na věřitelích,“ podotkl Machů.

Výrobce dopravních zařízení Tranza je v konkurzu od jara letošního roku. Společnost má kolem stovky věřitelů, kteří požadují zhruba 460 milionů korun. Největším uznaným věřitelem je UniCredit Bank, která přihlásila pohledávku 133 milionů korun. Tranza dluží malým i velkým firmám, zdravotním pojišťovnám nebo finančnímu úřadu.

„Areál je vybydlený a prázdný. Věřitel UniCredit Bank dal pokyn, aby se prodal,“ uvedl před dražbou insolvenční správce Tranzy Jiří Šebesta. Firma nyní vyrábí v Lednici.

Užitná plocha břeclavského výrobního areálu činí podle dražební vyhlášky 14 185 metrů čtverečních. Z toho zhruba polovinu tvoří výrobní plocha. Součástí dražby jsou i pozemky vně areálu. Celková plocha všech pozemků přesahuje pětačtyřicet tisíc metrů čtverečních. Znalecká cena břeclavského areálu je patnáct milionů korun.