Půjdu bydlet pod most. I takové hlasy zaznívají po ohlášeném navýšení cen za teplo a teplou vodu v Břeclavi. Asi tři tisíce domácností, tedy zhruba osm tisíc obyvatel, zaplatí už od října pětkrát více než doposud. Na vině je jednostranné ukončení dodávek plynu ze strany společnosti NWT. Místní lidé naznačují, že problémy budou mít osamělí důchodci. „Dlouhodobě je to absolutně nezvladatelné, pokud to radnice nebo někdo jiný nevyřeší. Z jednoho důchodu nemůže žádná žena nebo muž vyžít,“ svěřila se penzistka Drahomíra Opletalová. V bytě žije se svým manželem.