Spolutvůrci areálu, čtyři kamarádi Tomáš Srnka, Miroslav Kratochvíla, Tomáš Herout a Vlastimil Tomaštík, tak už od listopadu nechávají návštěvníky nadechnout se pravé vánoční atmosféry. „Všem čtyřem se nám líbí světýlka. Kdykoli kamkoli vyrazíme, fotíme si výzdobu a jsme z toho nadšení. No a proto nás napadlo, že bychom to i my tady v Drnholci mohli trošku přehnat a světýlek rozsvítit víc,“ usmíval se Vlastimil Tomaštík.

O kovové konstrukce zvířat se postaral umělecký kovář ze sousední obce. „Baví ho to, říká, že se aspoň může pořádně vyřádit. První zvířata pro nás začal vytvářet už loni. Právě tehdy jsme si s myšlenkou vzniku svítící zoo začali pohrávat. S každým hotovým zvířetem je šikovnější a šikovnější,“ chválil kováře Tomaštík.

Světelná instalace trvala partě kamarádů řadu hodin. „Naštěstí je jeden ze společníků elektrikář, v tom to bylo jednodušší. My jsme mu pomáhali namotávat světelné řetězy a pořád jsme museli přidávat další a další, abychom opravdu omotali každý kus konstrukce. Za zajímavost stojí třeba lví hříva. Ta se střídavě rozsvěcuje a zhasíná,“ ukazoval na místě redaktorce jeden z autorů drnholeckého bludiště.

Světelnou zoo, která je přístupná vždy od středy do neděle od čtyř hodin odpoledne do osmi do večera, si nenechala ujít ani Lenka se synem Filipem a rodinou své sestry. Všichni dorazili z více jak dvacet kilometrů vzdálené obce. „Bylo to moc pěkné, to ano. Jen mě překvapily ceny, především v bistru. Bludiště s tajenkou bylo super, jen se nám nepodařilo najít všechny otázky. Ale tajenku jsme vyluštili správně, takže kluci nakonec slíbené lízátko dostali. Byl to hezký výlet, v zimě sem už asi nepojedeme. Ale v létě do kukuřičného bludiště určitě,“ usmívala se mladá žena.

Do Světa bludišť se platí vstupné. Pro děti, studenty a lidi se zdravotním postižením vyjde lístek na 120 korun. Dospělí zaplatí 140. Parkování je přímo u areálu zdarma. K dispozici je také bistro s občerstvením a nápoji. „Jakmile začne advent, rádi bychom ještě posílili vánoční atmosféru. Chybět by neměl ani stromeček,“ nalákal k návštěvě Tomaštík.