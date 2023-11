Když byl malý, jezdil k zámečku na kole. Vybavuje si rozbitá okna, vytrhané parkety, ohniště uprostřed jednoho z pokojů a rozpadlou střechu. Po letech se Břeclavan Jakub Hotař na místo vrátil. Tentokrát však s dronem. A nestačil se divit. Zchátralý zámeček, ukrytý za hektary lužních lesů v oboře Soutok, totiž doslova vstal z popela.

Jakub Hotař se tentokrát proletěl s dronem zrekonstruovaným zámečkem Lány v oboře Soutok. | Video: se svolením Jakuba Hotaře

Nejjižněji položený salet Lednicko-valtického areálu, který za svůj vznik vděčí lichtenštejnskému knížecímu architektovi Josephu Hardtmuthovi, odhaluje po více jak dvou stoletích svoji krásu. Může za to jeho slovenský majitel Robert Nemcsics.

Na chvíli vosou prolétající zdmi Vranova mlýna: podívejte se na unikátní záběry

A Jakub Hotař u toho se svým dronem letos v létě nemohl chybět. Cíl? Ukázat lidem, že stavba, která vyrůstala mezi lety 1810 až 1813, znovu ožívá. „Jde o propagační video. Vypustili jsme ho do světa internetu a sociálních sítí, aby si žilo svým životem, sdílelo se a komentovalo. A hlavně, aby informovalo jeho diváky, že se v okolí něco děje, nově se otevřelo. Pojďme tam na výlet, kafe a štrůdl, naplánujme si tady třeba svatbu nebo firemní akci!“ vyzývá tvůrce čtyřminutového videa.

V přízemí památkově chráněného loveckého zámečku se nacházejí dva společenské sály, jejichž jemná výzdoba připomíná empír. Sloh, v němž byl salet před dvěma stoletími postavený. Dvě další poschodí budou sloužit jako ubytovací část pro maximálně patnáct lidí v šesti apartmánech. „Dokonce zde vybudovali i malou kapli se zvonicí. To vše zasazeno do krásné přírody Pohanska a Soutoku. Nemohlo to dopadnout lépe,“ neskrývá nadšení Hotař.

Unikátní průlet dronem židovskou obřadní síní v Břeclavi. Oprava zavře i hřbitov

Přiznává, že průlet zámečkem Lány rozhodně nepatřil k těm jednoduchým. „Nepodařilo se vše napoprvé! Člověk i nad takovým několikaminutovými videem stráví při natáčení hodiny času. V tomto případě jsem hodně bojoval se zavírajícími se okny a dveřmi od průvanu, problémem bylo také přeletět nad výzdobou, která byla pro účely natáčení nachystaná. Jednoduše pod dronem létá všechno - ubrousky, květinová výzdoba i menší koberečky. A záběr se pak musí opakovat. Do toho přicházeli turisté, kteří si zámeček chtěli prohlédnout. Ty jsem ale na záběrech mít nechtěl. Takže opět – letíme znovu,“ vzpomíná teď už se smíchem pilot dronu.

Za sebou má průlety břeclavským zámkem, útrobami Vranova mlýna, židovskou obřadní síní, valtickým zámkem i hororovými Břeclavskými Vánocemi.

Zdroj: se svolením Jakuba Hotaře

A co ho čeká nyní? „Aktuálně začínám spolupracovat s Regionálním muzeem v Mikulově, pro které budu natáčet videa některých objektů pod jeho správou. Ve spolupráci s paní historičkou Alenou Káňovou jsme právě dokončili projekt Ztracený svět, který mapuje místa úzce spjatá s rodinou Kuffnerů v Břeclavi. No a pokud se vše povede, na jaře příštího roku snad roztočím vrtule také ve Vile Tugendhat, což vnímám jako vrchol své práce,“ překvapuje Hotař.