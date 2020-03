Jako pracující samoživitelka zůstala kvůli šíření koronaviru doslova z hodiny na hodinu doma. Když objevila na sociální síti Facebook skupinu Pomáháme Valticím, Úvalům a Hlohovci, rozhodla se do ní Kristýna Bouchnerová z Břeclavska zapojit. „Chtěla jsem zužitkovat volný čas. Nabídla jsem možnost hlídat děti nebo třeba zajistit nákup starším lidem,“ řekla žena.

Kromě toho se pustila také do šití. „Po více než dvaceti letech jsem zasedla k šicímu stroji a dělám roušky. Už jsem je dodala do domova důchodců, teď chystám pro sousedy, kamarády, příbuzné a všechny okolo, kteří o ně mají zájem. Dělám zcela dobrovolně a bezplatně. Spala jsem čtyři hodiny a už zase pracuji,“ svěřila se Bouchnerová.

Pomáhat druhým bere jako samozřejmost. „Semknout se a držet pospolu. Jenom tak bude tahle vážná situace brzy za námi,“ neztrácí optimismus mladá žena.

Lidí, kteří smýšlejí podobně, jsou v kraji stovky. Nakoupit potraviny a zajít do lékárny vyzvednout léky pro prarodiče chodí pravidelně i student Jan Jarůšek z Blanska. O rodinné příslušníky, kteří věkem spadají do rizikové skupiny, takto pečuje se svou sestrou a bratrancem. „Kdykoliv je potřeba, tak se o ně postaráme. Nakoupíme, zajdeme do lékárny. V jejich věku je teď velké riziko chodit ven. Vysvětlili jsme jim to,“ zdůvodnil Jarůšek.

Na nákupy chodí všichni tři se zakrytou pusou i nosem. „Zatím jsme v obchodech moc lidí s rouškami nepotkali. Doufám, že se to změní. Nejde přece jen o ně. Rouškou chrání hlavně okolí. Jinak dávají jen najevo, jak jsou k ostatním lhostejní,“ myslí si mladý muž.

Nepřetržitou krizovou linku na pomoc starším lidem se rozhodlo zřídit sdružení Girasole z Hustopečí na Břeclavsku. „Mohou se na ni obrátit všichni důchodci v oblasti Hustopečí a okolí, kteří se v současné situaci nejsou schopni o sebe postarat. Linka je také pro lidi se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním,“ sdělil ředitel společnosti Miroslav Prchal.

Obyvatelům Brna, kteří si z různých důvodů doma nemohou uvařit, se rozhodli pomoci kuchaři restaurací a hotelů skupiny e-Finance.

Vakuované hotové jídlo až domů od včerejška objednají s dovozem až domů. „V nabídce máme polévky, klasická jídla české kuchyně a italské těstoviny. Jídlo je baleno po dvou porcích, připraveno ke skladování v lednici a ohřátí v mikrovlnné troubě nebo na plotně. Každý týden nabídku obměníme,“ uvedl zástupce firmy Radek Jakubec.

Podobný servis nabídly i další restaurace. Ve Znojmě rozváží jídlo například Tusto Znojmo nebo Restaurace Praha. Na Vyškovsku pak hotel Dukla nebo Restaurace Kojál. Zapojily se i restaurace Myslivna a Obůrka na Blanensku či restaurace Družba a U Mlsné lišky v Hodoníně.V Břeclavi pak La Bašta a restaurace U Doubků.

Kde všude dobrovolníci pomáhají

- Sdružení Girasole z Hustopečí na Břeclavsku zřídilo pro lidi důchodového věku z Hustopečí a širokého okolí krizovou Senior linku. Funguje nepřetržitě na telefonním čísle 773 485 935.

- Vznikla i řada skupin na facebooku. Hlídačka Hustopeče, Pomáháme Valticím, Úvalům a Hlohovci či Pomáháme si 2020.

- Brněnský magistrát vyzývá k pomoci s výběrem roušek. Sběrné místo je v ulici Koliště 19. Roušky poputují do sociální oblasti, na úřady městských částí nebo dopravnímu podniku.