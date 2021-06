/VIDEO, FOTO/ To bude jízda! Důležité je v každém okamžiku držet brzdu. A hlavně nevyklopit! První ostrou jízdu na břeclavské půdě za sebou má cyklorikša, která do moravské Šanghaje, jak se městu s množstvím cyklistů v ulicích přezdívá, doputovala až z Dánska. Proškolení dobrovolníci v ní nově budou vozit klienty tamního domova seniorů.

Cyklorikša povozí důchodce v Břeclavi. | Video: Deník/Iva Haghofer

Prvním, kdo šlápl do pedálů rikši s asistenčním elektromotorem, byl tamní místostarosta Jakub Matuška. „Mám šestaosmdesátiletou babičku. Před dvěma lety v důsledku úrazu a následných komplikací přišla o nohu. Vím ale, že na chuti zajet se někam podívat jí to neubralo. A právě pro lidi jako je ona jsme cyklorikšu pořizovali. Díky ní budeme moc s lidmi, kteří mají nějaká omezení pohybu, vyrazit třeba na zmrzlinu, do přírody či do míst, kde dlouho nebyli,“ vyprávěl Matuška.