Břeclav - Z eskalátoru v břeclavském Shopping centru spadla v kotrmelcích starší žena. Jedoucí schody jí poranily ruce. Zraněná důchodkyně teď leží v břeclavské nemocnici.

Shopping center Břeclav - ilustrační foto. | Foto: archiv DENÍKU

Stál pár metrů od eskalátoru a telefonoval. Když se otočil, spatřil, jak starší žena, které mohlo být už skoro osmdesát, padá z jedoucích schodů dolů. Zůstala nehybně ležet obličejem k zemi. Roman Doleček z Valtic na středeční odpoledne v břeclavském Shopping centru jen tak nezapomene

„Hned jsem tu paní chytil a odtáhl pryč. Pomáhali mi další dva chlapi a přiběhla i jedna žena," řekl Doleček, který byl v Břeclavi na nákupech.

Důchodkyně mířila podle svědka z prvního patra do přízemí. Při nastupování na eskalátor dala hůl před sebe a opřela se o ni. Zapomněla ovšem na to, že schod před ní vzápětí sjede níž. Ztratila rovnováhu a v kotrmelcích se skutálela dolů.

„Paní jsme posadili a základně ošetřili. Manželka ji poraněná místa otřela papírovými kapesníky. Já jsem zavolal záchranku. Klečel jsem u ní až o doby, než přijela. Měl jsem strach, aby neměla něco s páteří," přiznal osmatřicetiletý Valtičan,

Důchodkyně byla podle něj v šoku. „Stěžovala si, že ji bolí hlava. Ruce měla škaredě sedřené, hlavně tu levou. Když ležela dole na eskalátoru, měla je vedle těla. Místy proto byly od ostrých hran jedoucích schodů skalpované až na kost. Odřený měla také obličej," popisoval.

Je přesvědčený, že kdyby důchodkyni z nebezpečného místa hned neodtáhli, dopadlo by to mnohem hůř. „Divím se, že se eskalátor okamžitě sám nevypnul. Ve velkých nákupních centrech tam, pokud vím, bývají pro podobné případy umístěná čidla. Tady vypnul schody ručně až někdo z ochranky," všiml si Doleček.

Chybějící čidlo? Ne

Manažer Shopping centra Bronislav Juřička ale jakékoliv pochybení odmítá. „Na bezpečnost eskalátorů velmi dbáme, máme uzavřenou servisní smlouvu, odborník je pravidelně kontroluje. Kdyby na nich chybělo nějaké bezpečnostní čidlo, okamžitě by nás ve vlastním zájmu informoval," bránil se Juřička.

Podle něj jde o naprosto ojedinělý a výjimečný případ. „Je mně to hrozně líto. Je škoda, že paní s ohledem ke svému věku raději nejela výtahem," pokračoval s tím, že stálým problémem na eskalátorech jsou malé děti jezdící nahoru a dolů bez doprovodu dospělé osoby. Zákazu navzdory.

„Eskalátory v Shopping centru mají všechny obvyklé bezpečnostní prvky. Pokud se například roztrhne řemen, rozbije schodnice, někdo hodí na schody šroubek nebo nalepí žvýkačku na madlo, samy zastaví. Když ale někdo nahoře spadne, eskalátor pojede až dolů. Neexistuje nic, co by ho zastavilo," potvrdil technik eskalátorů Miroslav Špaček.

I on je toho názoru, že starší lidé by raději měli využít výtah. „Lidé by také měli vědět, že na horní i spodní části eskalátoru je červené tlačítko stop, které je třeba v případě nebezpečí použít," poradil.

Zraněná důchodkyně leží v břeclavské nemocnici. Na chirurgii. „Zůstala tam na pozorování, abychom vyloučili další případná skrytá zranění," uvedla mluvčí nemocnice Radomíra Schweitzerová.

Policie se případem nezabývá. „Nikdo nám nic neohlásil," sdělila policejní mluvčí Kamila Haraštová.