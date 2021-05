I zásluhou starosty Murína vyhrává mladá generace hasičů jednu soutěž za druhou a při tréninku se učí hrát ,fair play. "Mladé hasiče vedeme rovným dílem s manželkou a dcerou," uvádí starosta Murín.

Jaké společenské aktivitě se v obci věnujete?

V obci se věnuji dobrovolným hasičům, kde působím jako starosta a také velitel zásahové jednotky.

Můžete přiblížit historii vzniku SDH Strachotín?

Od 2. března 1895 existují ve Strachotíně dobrovolní hasiči a ochranáři proti vodě. Jsou nejstarším spolkem v obci. Ve stejném roce postavili za budovou fary zbrojnici, která byla původně přízemní. Věž sloužící k sušení hadic má Strachotín od roku 1928, kdy prošla zbrojnice rekonstrukcí. Další rekonstrukci zažila budova až v roce 2005. Oprava byla dokončená v červnu 2008, kdy byla hasička slavnostně posvěcena i se soškou svatého Floriana. Ta má své místo v průčelí hasičky. Díky rekonstrukci vznikla v podkroví budovy společenská místnost pro setkávání členů sboru. Tím jsme získali zázemí i pro děti, se kterými jsme mohli začít pracovat. O deset let později prošla hasička další rekonstrukcí a dočkala se rozšíření. Vznikl tak nový prostor pro techniku a také další podkrovní místnost určená pro členy zásahové jednotky, která je připravena vždy pomoci a je k dispozici k jakémukoliv zásahu na souši i na vodě. Jako vzpomínka na minulé časy slouží požární přenosná motorová stříkačka, kterou sbor dostal roku 1948 a je dodnes funkční.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Čím si sbor za tu dobu prošel?

Přežil i nelehká období. V obou světových válkách ztratil sbor mnoho členů. Ovšem snaha a pevná vůle pomáhat spoluobčanům a rozvíjet plnohodnotnou činnost i mezi dětmi pomohla těžká období překonat. Sbor měl ve svých řadách mladé hasiče především v šedesátých a osmdesátých letech, po roce 1989 nastal útlum a znovu se s dětmi začalo pracovat od roku 2009, a to nepřetržitě až do současné doby. Sbor také pomáhá obci s pořádání různým tradičních kulturních akcí, jako jsou pálení čarodějnic, hody, stavění a zdobení vánočního stromu.

Kdo mladé hasiče vede?

Mladé hasiče vedeme všichni tři rovným dílem. Tedy já , manželka a dcera. Jsme takový sehraný tým, všichni jsme vedoucí mládeže a naše hovory se stále točí okolo dětí, jaké téma probereme, kam půjdeme trénovat, co připravit a nachystat.

Jaké je složení dětského oddílu?

V kolektivu mladých hasičů máme osmadvacet dětí. Z toho je polovina dívek, takže síly jsou vyrovnané. Starší družstvo má patnáct dětí, mladší družstvo devět a v dorostu jsou čtyři děti. Tréninky máme rozdělené podle věkových kategorií, od šesti do jedenácti let mladší kategorie, od jedenácti do patnácti let starší kategorie a od patnácti do osmnácti let dorost. Schůzky a tréninky se konají pravidelně každý týden, před soutěžemi i několikrát týdně. Bohužel činnost mladých hasičů musela být značně omezená v souvislosti s vládními nařízeními kvůli pandemii koronaviru. Doufám, že se co nejdříve všechno uvolní a budeme moci s dětmi zase naplno pracovat.

Máte velkou úspěšnost v soutěžích. Jak si to vysvětlujete? Jak děti motivujete?

Úspěšnost v soutěžích máme a je to tím, že děti činnost v kroužku baví, jsou výborná parta, přistupují k trénování zodpovědně, a když je třeba, trénují i několikrát týdně. Velmi důležitá je i souhra jednotlivých členů družstva, kdy starší pomáhají mladším, tak, aby společně dosáhli cíle.

Co se týká motivace, řídíme se osvědčenými hesly “Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“ či “Bez práce nejsou koláče“ (tedy bez tréninku, nejsou medaile). Máme i další hesla, ta ovšem zůstanou našim tajemstvím. Nutno také podotknout, že se děti z velké části vlastně motivují samy především svými výkony a také chováním, kdy mladší děti jsou motivovány těmi staršími, kteří už vědí co a jak, doma jim visí spousta medailí a jsou tak pro nováčky jakýmsi vzorem. Velmi si těchto ‘ostřílených‘ členů vážím, právě proto, že pomáhají těm malým růst.

Jaké akce s mladými hasiči pořádáte?

S těmi pořádáme celou řadu nejrůznějších akcí, třeba různé besedy, exkurze, výlety, dále pořádáme tradiční akce jako je Dýňové odpoledne, Halloweenský rej masek, Čertovské žertování aneb “Vtipnější vyhrává“, Vánoční soutěž, Zábavné ukončení sezóny v červnu a ocenění dětí starostou sboru, Stezka odvahy, Pozorování perseidů, Filmové odpoledne a další.

Na jakou akci nejradši vzpomínáte?

Nejraději vzpomínám na několikadenní sportovní soustředění v rezortu Březová, které bylo plné adrenalinových zážitků, a to nejen pro děti ale i pro nás dospělé. Rád také vzpomínám i na letní stanování pod zříceninou hradu, kde jsme spolu s ostatními členy sboru pořádali pohádkové stezky odvahy a olympijské hry a doslova jsme se my dospělí stali zase dětmi.

Co považujete za největší úspěch?

Za největší úspěch považuji postup do krajského kola hry Plamen, kde jsme získali v disciplíně požární útok třetí místo a v požárním útoku CTIF dokonce první místo. Dalšího velkého úspěchu jsme dosáhli v uzlové OPEN lize. Jedná se o pětikolovou soutěž, které se účastní víc jak padesát družstev. V každém kole se získávají body za umístění, které se následně sčítají. Uzlovou ligu jsme vyhráli ve starší kategorii v roce 2017, v roce 2018 jsme prvenství obhájili a v roce 2019 jsme získali druhé místo. Mladší družstvo se nenechalo zahanbit staršími a v roce 2020 získalo první místo. Kromě sportovních úspěchů nesmím zapomenout i na ty umělecké, kdy se naše děti pravidelně účastní výtvarně-literární soutěže s hasičskou tematikou Požární ochrana očima dětí a mládeže V posledním ročníku jsme měli opravdu úrodu, a to jak v kole okresním, tak dokonce v kole krajském, ze kterého obrázek postoupil do republikového kola.

Jaké máte plány do budoucna?

Spíše než plány, bych to nazval jako přání, a to, abych se opět mohl naplno věnovat činnostem v rámci sboru v takovém rozsahu jako před pandemií.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Domnívám se, že by nám všem pomohlo, aby tato doba plná omezení, i když je respektuji, už konečně skončila a mohli bychom se věnovat naplno všem našim aktivitám.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Moje rodina na to co dělám, nemůže říkat nic, neboť manželka i obě dcery jsou ve sboru a také v zásahové jednotce. Takže společný volný čas věnujeme hasiččině. A nyní zasvěcuji do našeho společného zájmu y i mou tříletou vnučku Amálku.

Kdo vám s činností ve sboru nejvíce pomáhá?

Co se týká činnosti s dětmi, pak musím zmínit moji manželku a mladší dceru, které působí jako vedoucí mladých hasičů. Kdybych to měl upřesnit, tak spíše pomáhám s touto činností já jim, než ony mě. A samozřejmě nám jsou k ruce i další členové našeho sboru, kteří jsou ochotni kdykoliv pomoci s přípravou tréninku. A velmi významná je také pomoc rodičů mladých hasičů, kteří sice nejsou členy, ale bez nich by to prostě nešlo, neboť nás v naší činnosti podporují, a to nás žene dopředu. Je to takový náš úžasný funclub.

Jakou máte nejoblíbenější destinaci na dovolenou?

Mám rád cestování po naší krásné vlasti, především po jižních Čechách a čím jsem starší, tím více se vracím do míst, odkud pocházím, do okolí Dalešické přehrady.

Kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Vinnetou.

Film, který vás vždycky pobaví, zaujme?

Taková ta stará dobrá česká klasika - Vesničko má středisková nebo S tebou mě baví svět. Upřednostňuji spíš oddychový žánr.

Nejoblíbenější jídlo a dáte recept?

Nejoblíbenější jídlo úplně nemám, jak se říká, sním všechno. Mám rád třeba jahodové knedlíky s tvarohem, ale na recept se musíte zeptat manželky.

Tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Určitě na Pálavu, na hrad ze kterého je nádherný výhled do krajiny plné vinohradů a pak přes Klentnici do historického centra města Mikulov.

S jakou historickou osobností byste se rád potkal a proč?

Rád bych se potkal s Karlem IV. protože to byla osobnost, která svým myšlením předběhla tehdejší dobu.

Chtěl byste říci něco na závěr?

Touto cestou chci poděkovat obci, že máme pěkné zázemí pro děti i jednotku, rodičům,a všem co nám fandí.