Budoucí majitelé musejí počítat s tím, že vzít si psa nebo kočku z útulku je vždy nápor na rodinu. „Vyžaduje to čas. Lidé si většinou z útulku berou psa staršího, který už má nějaké návyky, někde žil, něco prožil. Minulost pejsků nikdy neznáme. Můžeme jen odhadovat, jestli mají rádi děti nebo se spíše hodí ke starším lidem,“ vysvětluje provozovatelka útulku.

Poměrně zajímavá poučka podle ní nyní koluje i po sociálních sítích. „Tři dny trvá, než pejsek pochopí, že byl přemístěný. Třicet dnů pak to, než se naučí novému chodu domácnosti. Tři měsíce, než se tam bude cítit jako doma,“ tlumočí Kubová.

Zásadní podle ní je, aby se lidé k mazlíčkovi z útulku chovali s láskou a citem, avšak ne jako k dítěti. „Stalo se mi, že volal pán, který si od nás vzal pejska. Neměla jsem nejmenší pochybnost, byli to milí lidé, kteří si se psem sedli. Jenže po týdnu pes začal vrčet. Zjistil, že v této domácnosti je šéfem on. A to je špatně. Stejně tak je špatné pořizovat zvíře jako dárek pro někoho,“ přibližuje na příkladu provozovatelka.

Dvě kočky z útulku má doma i Lucie Tomíšková z Rakvic. „Madonnku jsem si vzala jako kotě. U starší kočky je podle mého názoru potřeba víc trpělivosti. Jde o osobnost a chce to delší dobu, než si zvykne,“ srovnává Tomíšková.