Deník Rovnost o události a následné vlně kritiky už informoval. Nyní s redaktorkou navštívila místo dendroložka a soudní znalkyně Dagmar Rajnochová, jež má u kolonády zahradnictví. Odbornice tvrdí, že razantní zásah byl nutný. O správnosti provedení má však pochyby.

„Životnost šeříků je prakticky nekonečná. Důrazná obnova je ale opravdu nutná, šeřík tvoří velmi ochotně kořenové výmladky a po třech letech již nikdo téměř nepozná, že k ní došlo,“ sdělila na místě.

Jako vedoucí okrasných školek Školského zemědělského podniku měla se svým týmem za úkol právě i údržbu takzvaného šeříkového plotu. „Zmlazovali jsme jej pravidelně, ale je pravda, že šetrněji, než je tomu nyní. Ručně a za pomoci motorových pil a křovinořezů. Po rozpadu školek před třiceti lety se o alej nikdo nestaral a neudržoval ji,“ upozornila Rajnochová.

Alej je podle ní cenná z historického hlediska. Původně vznikla k olemování kočárové cesty, která vedla směrem na Břeclav. „Nejednalo se však o žádný genetický materiál, alej tvoří dvě řady obyčejných semenáčů Syringa vulgaris,“ upřesnila odbornice.

Místo bylo zanedbané

Způsob, jakým zaměstnanci obce šeříky zmladili, byl podle ní špatný. Daleko kritičtější byli v minulých týdnech zástupci tamního okrašlovacího spolku. Výtky měli rovněž další lidé z oboru. Vedení radnice naopak krok obhajuje tím, že místo bylo značně zanedbané a jeho omlazování je dlouhodobé. "Před zmlazením šeříkové aleje je nejprve třeba stanovit podélnou osu. Jedna polovina porostu se pak vyřeže a vyčistí, zatímco druhá se ponechá ve stávajícím stavu. Z kořenů začnou vyrůstat mladé podrosty směrem na vykácenou stranu. V následujícím roce se poté vyřeže a vyčistí druhá polovina a alej je obnovená. Pak je nutné ji jen pravidelně udržovat,“ popsala Rajnochová.

Šeříková alej má mít na šířku ideálně tři až čtyři metry. "Zde však byl až šest metrů široký, tedy až příliš rozrostlý," zmínila odbornice.

Že by měla obec v úmyslu historickou alej zlikvidovat, si nemyslí. "Jen se to mohlo obnovit lépe, technologicky správně. Ovšem lidé se obávat nemusejí. Šeříky se skutečně obnoví, není to jejich konec," uklidnila.

Spor se dostal až k inspekci životního prostředí. Ta zjistila, že ořez nebyl provedený v souladu s arboristickým standardem. „Kontrolované osobě byla stanovena lhůta k provedení opravných řezů. Po uplynutí lhůty provede inspekce kontrolu stavu těchto dřevin,“ uvedl před časem vedoucí brněnského oddělení ochrany přírody Vítězslav Polách.