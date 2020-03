Po pár týdnech, co se obyvatelé do domu nastěhovali, se jim za okny aut začaly postupně množit pokuty za špatné parkování. „Plocha přímo před domem, kterou ostatně developer i ve vizualizaci předkládal jako parkovací stání, totiž slouží jako točna autobusu. Tam se pochopitelně parkovat nesmí. Začali jsme proto zjišťovat, jak je možné, že stavitel nevyřešil parkování pro jednatřicet aut, což je ze zákona jeho povinností,“ přiblížila Molčíková problém, který se táhne už měsíce.

Ve stavebním povolení, které udělil mikulovský stavební úřad, přitom stojí, že parkování bude zbudováno na nedaleké parcele města. „Tentýž stavební úřad bytový dům zkolaudoval, aniž by stání byla dořešena. Po tomto zjištění jsme se snažili domluvit s developerem, aby parkoviště vybudoval. Jeho odpověď byla, že nám žádné parkoviště nesliboval, stavba byla zkolaudovaná a on parkoviště budovat nebude,“ dodala Molčíková.

Jiné parkoviště

Sdružení vlastníků proto podalo žádost o přezkum k brněnskému krajskému úřadu. „Vyžádali si dokumenty od stavebního úřadu, kterému dodal developer fotografie ze zcela jiného parkoviště,“ upozornila Molčíková.

Kraj nakonec rozhodnutí nevydal žádné. „Na základě skutečnosti, že výstavba jednatřiceti parkovacích míst byla ve stadiu rozestavěnosti, krajský úřad podnět k provedení přezkumného řízení kolaudačního souhlasu odložil. Doporučili jsme vlastníkům bytů řešit záležitost s představiteli samosprávy města,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Mizivá položka

Lidé, kterým byty patří, nyní nevědí, jak dál. „Řešíme to rok a půl a už jsme vyčerpaní, pořád něco zjišťujeme, zkoumáme a hledáme. Nechápu, proč developer zkrátka parkoviště nedostaví. Vždyť to je pro něj naprosto mizivá položka. Na všechno máme písemné důkazy, úřední dokumenty, a přesto se nemůžeme dovolat práva,“ povzdechla si Molčíková.

Majitelem dvou bytů v bytovém domě je i mikulovský starosta Rostislav Koštial. „Jako představitel města mohu jen říct, že jsme stavebníkovi umožnili vybudovat parkovací stání na pozemku města. O to, jak budou stání vypadat, jsem se nikdy nezajímal. Byla to věc stavebního úřadu. Mluvím-li jako člověk, který má v domě dvě bytové jednotky, tak musím říct, že mi stavebník žádný závazek o zbudování parkování nedal. Na čem jsme se domluvili, to jsem si koupil. Ani ústně mi nikdo parkovací stání nepřislíbil,“ okomentoval Koštial.

Děravý zákon

Podle mikulovské místostarostky a bývalé vedoucí tamního stavebního úřadu Leony Alexové je na vině děravý stavební zákon. „Povinností města není donutit developera, aby parkovací stání dobudoval. Město na to má pouze právo. Ze stavebního zákona skutečně vyplývá, že developer musí místa ke stání zbudovat. Pro kolaudaci stavby však není rozhodující, zda to skutečně udělal. Doporučila bych vlastníkům řešit situaci v občanskoprávním řízení,“ řekla Alexová.

Jiného názoru jsou na břeclavském stavebním úřadu, který Deník Rovnost oslovil. „Odstavná a parkovací stání musí stavební úřad řešit obecně u každého záměru, který vykazuje nové nároky na odstavná a parkovací stání. Taktéž musí být splnění těchto požadavků ověřeno stavebním úřadem při kolaudaci,“ sdělila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Bez reakce

Developer, kterým je hustopečská stavební firma HaSt zastoupená jednatelem Romanem Stehlíkem, na výzvy Deníku Rovnost o vyjádření ani po několika týdnech nezareagovala.

S problémem vystoupili vlastníci bytů i na posledním jednání mikulovského zastupitelstva. Zabýval se jím už i kontrolní výbor tamní radnice. „Zatím žádné rozhodnutí nepadlo. Od města jsme si vyžádali další dokumenty k posouzení, kterými se budeme zabývat,“ uvedla zastupitelka Silvie Pelant Janatová.