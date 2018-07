Dva mladíci přeběhli Tatry bez spánku. Sto kilometrů zdolali za čtyřicet hodin

Týnec, Zubří /FOTOGALERIE/ – Poprvé se potkali před necelým rokem při závodu Hostýnská osma. Padli si do oka a shodli se, že ve dvou se to lépe táhne. Díky tomuto rozhodnutí dokázali Dominik Skokan z Týnce na Břeclavsku a Tomáš Štverák ze Zubří na Vsetínsku to, co nikdo před nimi. V Tatrách ušli najednou sto kilometrů. „Myšlenka vznikla minulý rok v srpnu, kdy slovenský ultraběžec zdolával devět štítů, ale nezvládl to. My jsme to chtěli zkusit také, přidali jsme navíc návštěvu dvanácti chat,“ prozrazuje Skokan.

Dominik Skokan z Týnce na Břeclavsku a Tomáš Štverák ze Zubří na Vsetínsku přeběhli Vysoké Tatry za necelých čtyřicet hodin, kdy bez spánku urazili sto dvacet kilometrů.

Celou trasu ušli naráz a bez spánku. Na trať se vydali ve čtyři hodiny ráno, aby nemuseli na cestě trávit dvě noci. „Původně jsme to chtěli zvládnout za třicet hodin, ale kvůli nepříznivému počasí se doba protáhla. Čas by určitě šel zlepšit,“ tvrdí sebevědomý třiadvacetiletý mladík. Do náročných kopců šli, dolů cupitali a rovinky klusali.



Čtrnáct dnů před závodem si celou trasu v jednom týdnu prošli, aby věděli, co je čeká. „Uběhli jsme nakonec přes sto dvacet kilometrů a překonali na dvanáct tisíc výškových metrů,“ popisuje.



Počasí jim vůbec nepřálo. „Myslím, že jsme asi desetkrát zmokli. Já měl několikrát zimnici. Tomáš dokonce takovou, že nemohl chvíli jít,“ popisuje obtíže cesty rodák z Týnce. ČTĚTE TAKÉ: Parní lokomotiva poveze z Hodonína Zemana a Kisku V batozích nesli pouze to nejnutnější. Podporu jim totiž dělal trojčlenný tým, který vozil na předem určené horské chaty vše potřebné. „Měli jsme pro ně připravené sušenky, dětské přesnídávky, různé tyčinky, gely, těstoviny se sýrem, brambůrky, nebo i nealkoholické pivo. Zastávek bylo asi šest, vycházely v průměru na každých šest hodin,“ odtajňuje manažer jejich týmu Robert Jurajda.



Ani podpůrný tým neměl nic zadarmo, urazil totiž třicet kilometrů. „Do všech středisek jsme nemohli dojet autem. Kluci se s námi vždy zdrželi do čtyř minut a vydali se opět na cestu,“ nastiňuje Robert Jurajda.



Po cestě se oběma chlapcům naskýtala řada nádherných výhledů. I když za sebou měli téměř celou cestu, přeci je něco zaujalo. „Neuvěřitelně nás uchvátil kamzík, co běžel vedle nás. To byl opravdu zážitek,“ říká Štverák.



Pochvalují si, kolik jim přechod přinesl zkušeností. Zjistili, jak jsou silní po psychické i fyzické stránce. „Hlavně nám to ukázalo, jak hory dokážou být tvrdé,“ prozrazuje jednadvacetiletý Štverák.



V podobně náročných závodech se jim zážitek bude ještě hodit. Už nyní se chystají na srovnatelně dlouhou trasu. „V Alpách poběžíme oba na přelomu srpna a září závod Echappe Belle. Už každý sám za sebe. Čeká nás ještě o dvacet kilometrů více,“ nastiňuje Štverák. ČTĚTE TAKÉ: Zatmění měsíce fotografoval z rozhledny

Autor: David Kvapil