Vzali si pod svá křídla děti z rodin, které mají po ničivém tornádu spoustu dalších starostí, hlavně se zabezpečením bydlení. Lidé z hodonínského Ekocentra Dúbrava od neděle takto pomáhají zájemcům v Mikulčicích, od úterka se chystají i do Moravské Nové Vsi.

Hlídání dětí v Mikulčicích po tornádu. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

„Jsme na místní základní škole. Každý den zhruba od devíti ráno do půl páté odpoledne. Až do odvolání. Kdokoliv je vítaný s dětmi od tří let, ale zvládli bychom pohlídat i mladší,“ uvedla vedoucí ekocentra Anežka Plintovičová.