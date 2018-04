Elektromobil bez šťávy? Řidiči si jej mohou dobýt i u cizích lidí doma

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Ostatní pracovníci ostrahy a 18 000 Kč

Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur OBSLUHA A OSTRAHA NÁKLADNÍ BRÁNY. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 3.10/3.8.2017 - kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, vcházení, pohybu a výstupu osob, střežení objektu, pochůzková a kontrolní činnost, obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích zařízení, vedení evidence o vozidlech v areálu firmy, vážení vozidel a jejich kontrolu při vjezdu do areálu firmy a při jejím opuštění. SŠ, i absolvent, ŘP sk. B, znalost AJ nebo NJ výhodou, komunikační schopnosti, flexibilita. KONTAKT: zaslat životopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .