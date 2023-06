Eliška Rejčka. Dokonalost, co potěší duši. Nová socha okouzlila nejen Hustopeče

/VIDEO/ Je to nádherná socha. Krása, to musím vidět. Potěší duši. Tak komentují lidé na sociálních sítích podobu nové sochy Elišky Rejčky, která ozdobila nádvoří Domu u Synků v Hustopečích na Břeclavsku. Odhalili ji zde na začátku června. Stalo se tak sedm set let poté, co Rejčka věnovala Hustopeče nově založenému cisterciáckému klášteru na Starém Brně.

Socha Elišky Rejčky v Hustopečích. | Video: Amálka Mrkosová