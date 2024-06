Dvojku jsme dali Nikolu Bartůšek od nás, která se zabývá migrací. Místo toho, co dělaly některé jiné strany, že dávaly zavedené politiky, my jsme vsadili na lidi, kteří jsou odborníci a nejsou politikou úplně políbení. A samozřejmě byla důležitá témata. Co si budeme povídat, bezpečnost byla všemi agenturami a výzkumy daná, že zajímá občany Evropské unie nejvíc a je z toho největší obava. Myslím si, že tematicky jsme na to dokázali odpovědět.

My jsme si hned na začátku s předsedou Motoristů, Petrem Macinkou, řekli, že nebudou žádné ambice na jedničky, dvojky a podobně. To, co se děje u některých politických stran a hnutí, když se hádají o místech na kandidátkách. Šli jsme za Filipem Turkem, kterého jsme měli natipovaného, nabídli jsme mu post jedničky a on to přijal. A to bylo velmi dobré, protože už měl docela velkou základnu na Instagramu a byl ve světě internetu známý.

Naprostá. I to spojení s Motoristy zafungovalo vůči obyvatelům. Bavilo je to, navolili nás. Za mě velká spokojenost.

Já sám jsem věřil v jeden mandát a říkal jsem si, že kdyby to bylo sedm a půl procenta, byla by to úplná pecka. Takže závěr přes deset procent, je něco úplně… Kdybych řekl, že jsem něco takového čekal, kecal bych.

Čekal jste, že by Přísaha a Motoristé mohli získat ve volbách do Evropského parlamentu přes deset procent?

Přes deset procent získala kandidátka Přísahy a Motoristů ve volbách do Evropského parlamentu. Za oběma uskupeními stojí lidé z jižní Moravy. Předsedou Přísahy je Robert Šlachta z Pohořelic, šéfem Motoristů je Petr Macinka z Břeclavi. Úspěšné spojení má pokračovat i v nadcházejících volbách. „Zrovna v Brně už se teď domlouváme do krajských voleb, kde máme lídra Petra Vokřála. Tam půjdeme i s podporou Motoristů. A já kandiduju v břeclavském obvodě do Senátu. Petr Macinka je z Břeclavi, takže mě bude podporovat v kandidatuře i tam," řekl v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost Šlachta.

Filip Turek.Zdroj: ČTK

Těsně před samotnými volbami do Evropského parlamentu rezonovala kauza pana Turka a jeho fotky se zdviženou pravicí. Jak to podle vás mělo vliv na výsledky?

To je strašně těžká otázka, protože data ještě nemáme. Já, bývalý policista, jsem na této problematice dělal. Než jsme spolu do toho šli s Filipem Turkem před čtyřmi měsíci, moc podobně jsem se ho ptal, co má za sebou. Bavili jsme se o trestné činnosti, o nějakém podezření, daňovkám a nevím o čem všem, protože to by pro mě bylo naprosto nepřístojné. O těchto věcech, jako byla ta fotografie, jsme se nebavili, ani si neuvědomoval, že něco takového by tam bylo. Strávil jsem s ním tři měsíce, dá se říct od rána do večera, protože jsme jezdili kampaň spolu. Musím říct, že ani náznak žádného extremismu nebo že by měl ve svém chování tímto směrem vůbec nebylo.

Poté, když se fotka objevila, já to beru ze svého měřítka, že to bylo z nějakého divokého mládí, že si ani sám neuvědomuje, co prováděl. Pokud vím, šetří to policie. Samozřejmě si to prošetří. Ale jestli to ovlivnilo výsledky? Starostové to vlastně vytáhli a týden před volbami to bylo tématem všech deníků a všech médií. Myslím si, že nám mohlo vystupování paní Nerudové (lídryně STAN Danuše Nerudová – pozn. red.) pomoci. Ale fakt data nemáme.

Jaké jsou vaše hlavní priority do Evropského parlamentu?

Tím, že se tam dostali jak Nikča, tak i Filip, je strašně dobře. V roce 2026 má dojít k revizi Green Dealu, zejména té části týkající se zákazu spalovacích motorů. Samozřejmě když vám budou slibovat, že Green Deal se zruší a podobné věci, tak to asi už nikdy nepůjde. Ale chceme se zaměřit na to a hledat podporu ohledně vize. A to stejné v migračním paktu. Sice jsme migrační pakt po devíti letech přijali, ale neřeší to nejzásadnější, a to je návratová politika. Největší problém je, že ty lidi z Evropy nemáme kam dostávat, tedy do třetích zemí. Tam bude upřený největší zájem Nikči. A třetí priorita bych řekl už spíše obecně. I tyto volby ukázaly, že občané už nechtějí to progresivistické otevírání Evropy bez zabezpečení, bez bezpečnosti. Podívejte se ve Francii, v Rakousku, v Německu. Myslím si, že oba dva kandidáti tímto způsobem budou uvažovat.

Do jaké frakce v Evropském parlamentu cílíte?

Jednotlivé frakce se teď přeskupí, protože asi k nějakým změnám dojde. Ale co jsme se zatím bavili, tak to je taková ta konzervativní ECR (Evropští konzervativci a reformisté – pozn. red.). Tam budeme vyjednávat. Tam by mohla být podpora k bodům, které potřebujeme. Nyní tam byl třeba europoslanec Jan Zahradil.

Dovedete si představit spojení s Motoristy i v dalších volbách?

Petr Vokřál.Zdroj: Deník/Michal HrabalS předsedou Motoristů Macinkou jsme si předtím sedli, že o další spolupráci se budeme bavit po těchto volbách, jestli to bude občany bavit, jestli ten zisk bude. Určitě se budeme bavit. Zrovna v Brně už se teď domlouváme do krajských voleb, kde máme lídra Petra Vokřála. Tam půjdeme i s podporou Motoristů. Už se domluvili. Půjdeme po jednotlivých krajích. A já kandiduju v břeclavském obvodě do Senátu. Petr Macinka je z Břeclavi, takže mě bude podporovat v kandidatuře i tam. Mluvíme o tom a cílem všeho by měly být parlamentní volby v roce 2025.

Vy jste z Pohořelic, pan Macinka je z Břeclavi. Je právě jižní Morava region, kde máte nejsilnější základnu a dáváte si nejvyšší cíle?

Když se podívám na výsledky, co jsme teď měli, vidím, že Morava nás podržela hrozně moc. Jižní Morava samozřejmě a potom i východ taky hodně. Máme tam Petra Vokřála, já tam budu v senátních volbách, je to taková naše bašta. Je to pro nás takový domovský region.

Na podzim budou krajské volby. V jaký výsledek Přísahy věříte na jihu Moravy?

Myslím si, že občané chtějí dát nějakou novou volbu. I podle dat, který máme, i podle toho, co se na jižní Moravě děje, protože bydlím v Pohořelicích a dění tady sleduju. Věřím, že bychom pět nebo šest mandátů mohli udělat. Už 20. září jsou volby, bude strašně krátká kampaň, protože v létě občané nemají čas na politiku ani chuť.

Na jaká témata chcete cílit?

Sociální služby a bezpečnost. To jsou dvě věci, který za námi jdou. A zabýváme se i Jihomoravskou zdravotní. To jsou věci, kterým se budeme určitě chtít věnovat.