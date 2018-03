Exotický tanec nebo zvláštní batika přenese návštěvníky na indonéský ostrov Bali

Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech SERVISNÍ TECHNIK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 6.3.2018/ Hledáme servisního technika na záruční i pozáruční servis průmyslových potiskovacích strojů pro oblast Jižní Moravy. Uvádění strojů do provozu, jejich servisní prohlídky, pomoc při řešení problémů, dodržování stanovených termínů na servis. Účast na odborných školeních. Požadujeme: platnou Vyhlášku 50/78 Sb., § 5 nebo 6, praxi na obdobné pozici, znalost AJ - nižší úroveň (školení u našich dodavatelů v AJ). Vítáno elektrotechnické vzdělání. Znalost práce na PC, MS Office. ŘP sk. B. Ochota cestovat, samostatnost, flexibilita, spolehlivost, schopnost samostatného řešení problémů., Výhody: služební tel., notebook, auto. Dobré a motivující fin. ohodnocení (fixní plat a bonusy). Zázemí silné a stabilní spol. Možnost dalšího rozvoje a vzdělání. , Zaměstnavatele kontaktujte emailem: drchalova@bprinting.eu nebo si sjednejte telefonicky schůzku (731 446 088).. Pracoviště: Bottling printing s.r.o. - provozovna, Bezručova, č.p. 651, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Dagmar Drchalová, +420 731 446 088.

Strojní inženýři kontroly a řízení kvality PROVOZNÍ KONTROLOR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: První kontakt osobně, telefonicky nebo emailem., , Požadavky:, Vzdělání SŠ technického směru, Zkušenosti v oblasti kvality výhodou, Dobrá znalost PC systémů (MS Office, Excel atd.), znalost práce na 3D, Ochota pracovat v třísměnném provoze a učit se novým věcem, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, logické myšlení, komunikativnost, , Náplň práce:, Dodržování kvality výrobku dle předpisu samokontroly, Informovat příslušné osoby o možných vzniklých závadách, Asistence při analýze závad ve spolupráci s oddělením kvality, Řížení třídění, opravy a kontroly neshodných dílů v sektoru, , , , , Firemní prémie ve výši až 8% měsíčně, individuální prémie ve výši 1 400 Kč měsíčně, příspěvek na dojiždění ve výši 500 Kč měsíčně, příspěvek na udržování pracovních oděvů 200 Kč měsíčně, příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění až do výše 1 600 Kč měsíčně, 13. plat ve výši 15 000Kč vyplácený 2x ročně (2 x 7 500 Kč), Cafeterie (příspěvky na dovolenou, lázně, kulturní akce, kino a další) až do výše 8 000 Kč ročně, nadstandartní příplatky, týden dovolené navíc, placená volna nad rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování, pravidelné navyšování mezd, karérní růst, zvýhodněné tarify u společnosti Vodafone , , Místo výkonu práce: Průmyslová 1501, 691 23 Pohořelice.. Pracoviště: S.n.o.p. cz a.s. - 01, Průmyslová, č.p. 1501, 691 23 Pohořelice. Informace: Jašová Michaela, +420 519 313 272,725 765 987.