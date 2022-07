Hodovský je přesvědčený, že jde o odpovědnost podniku, jenž v minulosti vedl. „Viníkem je Povodí. Obhospodařuje vodní dílo Nové Mlýny a jak se ukazuje, problém není v řece Dyji. Příčiny pocházejí právě z nádrží. Tam je vodní elektrárna, sinice. Případně je to i kvůli čerpání neokysličené vody. Odpovědnost jde za nimi, ať se jim to líbí, nebo ne. Okolo vody se pohybuji třicet let. A některá vyjádření Povodí jsou skutečně absurdní,“ uvedl Hodovský. Ten musel funkci opustit před šesti lety, když ho odvolal tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle Hodovského mělo Povodí ve svých plánech úsek pod Novými Mlýny vyhodnotit jako rizikový z hlediska úhynu ryb a havarijního znečištění vody. To se podle něj nestalo. „Klíčové bude řešit nátok na vodní elektrárnu. Je taky otázkou, zda ji neodstavit přes léto úplně,“ zamýšlel se Hodovský.

Nynější vedení Povodí Moravy odmítlo na jeho slova reagovat. „K těmto spekulacím se vůbec vyjadřovat nebudeme,“ vzkázal Deníku Rovnost mluvčí podniku Petr Chmelař. Letní zacházení s vodou v Nových Mlýnech a následně v řece Dyji kritizují i někteří rybáři. Padlo kvůli němu i trestní oznámení. Další se však shodují, že tragédii zabránit nešlo.

Už dříve Povodí Moravy uvedlo, že za úhyn může mimo jiné přemnožení sinic. „Rozbory potvrdily vysoké množství chlorofylu a vysoké organické znečištění. Dle rozborů je v místě také vysoký obsah fosforu, ten sice neovlivní obsah kyslíku, ale vytvoří ideální podmínky pro sinice. Fosfor se do vodních toků dostává nejčastěji z odpadních vod prostřednictvím čistíren, které jej nedostatečně odstraňují,“ oznámil mluvčí Chmelař minulý týden.

Hasiči ve spolupráci s rybáři v mezičase pokračují s výlovy. Do kafilérie nechali převézt už více než čtyřicet tun ryb. „Elektrárna je stále vypnutá, ryb už na hladině Dyje neplave tolik jako v předchozích dnech. Do řeky by také skrz segmenty měla proudit relativně chladnější voda zespodu nádrží. Ani se zápachem už to není tak hrozné jako v minulých dnech,“ shrnul závěry čtvrtečního ranního jednání břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Zmínil, že zatímco se o přepravu uhynulých ryb, pronájem kontejnerů a zajištění zázemí pro hasiče a rybáře stará město, náklady na likvidací půjdou za Moravským rybářským svazem. „Zatím je to částka zhruba okolo čtyři sta tisíc korun,“ nastínil Pěček.

Totéž potvrdil i Lukáš Dubec, náměstek jihomoravského hejtmana pro životní prostředí. „Bavili jsme se na o tom, že kraj pomůže situaci vyřešit. O částce ale budeme jednat. Finální číslo zatím nepadlo, není ani k dispozici celkový součet. Požádat si bude moci jak město, tak i svaz,“ vzkázal Dubec.

Vyzdvihl práci hasičů a rybářů, kteří mají situaci podle jeho slov plně pod kontrolou. Událost na Dyji označil za ekologickou katastrofu a varovný signál. „Musíme se lépe naučit pracovat s vodou, zadržovat ji co nejvíce. Klimatická změna se již začíná projevovat. A teď se, bohužel, ukázalo, že když se sejde několik faktorů jako vysoká teplota, nedostatek vody a dlouhotrvající problém s vysokým obsahem fosforu ve vodě, vznikne z toho zásadní problém,“ upozornil Dubec.