Vítězem prvního ročníku celostátní soutěže Zlatý lajk 2020 o nejlepší facebookové stránky veřejné instituce v kategorii měst do deseti tisíc obyvatel se stalo město Hustopeče.

Facebook - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Město Hustopeče je v letošním roce jednoznačným vítězem v kategorii měst a obcí od dvou do deseti tisíc obyvatel. A to za způsob, jak moderně, pečlivě a kreativně pracuje se svou stránkou na facebooku. Využívá nejen téměř všechny dostupné funkce, ale činí tak velmi efektivně a od obyvatel města za to sklízí zaslouženou pochvalu,“ zdůvodnili porotci soutěže z pořádajícího nezávislého spolku Kvalikom.