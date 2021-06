„Bylo to strašné. Nevěděli jsme, co se děje. Střepy létaly všude, okna to vyvalilo. Pak jsme slyšeli duté tvrdé rány, když padaly jednotlivé vazební trámy na klenbu,“ vrací se ke čtvrteční smršti.

Myslel si, že to je jeho poslední mše svatá. „A mysleli si to i mnozí další, kteří tam s námi byli. Ale nechci se vracet,“ říká Kalina.

Kostel v Moravské Nové Vsi je jednou z mnoha poškozených budov v městyse. Po tornádu nemá střechu. „Budeme muset kompletně udělat nový krov. Naštěstí statika věže není poškozená, akorát krov věže se bude muset za pomoci hasičů a těžké techniky sundat ještě dolů. Tam, kde jsou hodiny. To všechno ještě budeme muset zbořit,“ popisuje farář.

Je rád, že se nikomu v neoveském kostele nic nestalo. „Druhý kostel, který je v Hruškách, má zbořenou věž, je tam porušená statika, takže věž budeme muset zbořit úplně celou. V sobotu se pracovalo na odstraňování zvonu a stolic, na kterých jsou zvony upevněné. Odstranily se padlé vzrostlé stromy, které dopadly na střechu. Škoda je veliká, ale věřím, že i to s boží pomocí zvládneme,“ doufá Kalina.

Kromě viditelně poničeného zevnějšku obou stánků jsou poškozené i jejich interiéry. „Vnitřek kostela v Hruškách je docela v pořádku kromě nějakých rozbitých oken a střepů. Drobné věci, které zvládneme udělat. Interiér tady v Moravské Nové Vsi je více poškozený. Povedlo se nám zachránit kulturní památky,“ zmiňuje farář. Některé střepy se zabodly do tamních dřevěných oltářů, které jsou taky památkově chráněné.

Od mnoha lidí a organizací už dostal nabídku pomoci. „Snažíme se to vždycky distribuovat co nejrychleji dál. Jak jsem říkal v závěru mše svaté s variabilním symbolem 777 jsou plně uvolněny prostředky z farního účtu, které dáváme těm lidem, kteří přijdou, řeknou, pane faráři, takhle jsme dopadli, nemůžete nějak pomoct? Do poslední koruny,“ svěřuje se kněz.

Organizace se na něj obracejí s nabídkou zázemí pro děti, které zdarma vezmou do různých farních nebo církevních táborů, aby se rodiče mohli věnovat úklidu a dalším věcem. „Je to nabídka ze všech stran a ze všech možností. V této první fázi však když si lidé začínají spravovat a začínají zjišťovat, jaké škody jim tu byly způsobeny, potřebují nejvíce těžkou techniku, která jim pomůže vytáhnout padlé trámy, zbořené zdi,“ podotýká Kalina.

Teprve potom podle něj lidé začnou přemýšlet o tom, že budou potřebovat i pračku, myčku či cokoliv jiného. „Dostali jsme i mnohé oblečení, dostali jsme nabídku lednice, pračky, úplně nové. Lidé o to zatím nemají zájem, protože řeší tu nejtěžší situaci. Myslím, že v druhé polovině následujícího týdne se však všechno to, co nám někdo nabídl, velmi rychle rozebere,“ myslí si farář.

Mezi tamními obyvateli mu někdy chyběla soudržnost, spolupatřičnost, dobré srdce, ochota pomoct tomu druhému. „To dnes zažívám v takové míře, v jaké jsem to nikdy v životě neviděl. Dívám se do budoucna s velikou nadějí. My společně to zvládneme,“ věří.