Farmářské trhy? Lidem nabídne zboží i 20 stánků

Jižní Morava – Ovoce, zeleninu, uzeniny, sýry či květiny. Tyto produkty nakupuje na farmářských trzích Michaela Novotná doma v Břeclavi nebo v Kyjově na Hodonínsku, kam jezdí za rodinou. „Obchodníci nabízí kvalitnější produkty než v běžném obchodním domě,“ porovnala Novotná.

V Kyjově se konají farmářské trhy před městským kulturním střediskem a radnicí každý první pátek v měsíci. Začínají šestého dubna, pokračují až do října s výjimkou letních prázdnin. Nakupující vybírají zboží nejméně ze dvaceti stánků. „Lidé si koupí například různé přísady, hnojiva, koření, uzeniny či dřevěné výrobky,“ uvedla za pořadatele Romana Nováková.

Tipy Deníku RovnostBŘECLAVSKO

• Farmářské trhy Břeclav: každý pátek před kulturním domem Delta, sortiment ovoce, zelenina, sýry, med

HODONÍNSKO

• Farmářské trhy Kyjov: první pátek v měsíci od 6. dubna před kulturním střediskem a radnicí, sortiment koření, hnojiva, uzeniny, dřevěné výrobky

ZNOJEMSKO

• Farmářské trhy Moravský Krumlov: jedna sobota v měsíci, trhy začínají 14. dubna na Masarykově náměstí, sortiment ovoce, zelenina, uzeniny, řemeslné výrobky

Každý pátek se od rána konají farmářské trhy i před kulturním domem Delta v Břeclavi. „Je to zavedený termín. V sobotu prodejci nepřijedou, zkusili jsme i nájem zdarma,“ sdělil spolumajitel Delty Vladimír Magula. Farmáři prodávají v centru celoročně. „Přes zimu dostávají slevu za pronájem,“ poukázal Magula.



V sezoně je v Břeclavi i víc než dvacet stánků, přes zimu kolem deseti. Počet začne stoupat po Velikonocích. „Nabízí pečivo, uzenářské výrobky, sýry, med, koření, keramiku, ovoce, zeleninu či kožené věci,“ vyjmenoval Magula.



ODKLAD KVŮLI ZIMĚ



Už pět let se konají farmářské trhy také v Moravském Krumlově na Znojemsku. Jednu sobotu v měsíci je tam pořádá spolek Alma. „Letos začneme až čtrnáctého dubna, březnový termín jsme kvůli studenému počasí zrušili,“ oznámil šéf spolku Marek Pečer. Trhy pořadatelé spojují s dalšími akcemi. „Třeba hned dvanáctého května to bude férová snídaně a také Kabelkománie,“ dodal Pečer.



Ve Znojmě lidé najdou trh se sezonními výrobky a výpěstky zahrádkářů na Masarykově náměstí. „Na trh občas zajdu pro zeleninu nebo pro sazenice na zahradu, teď je na trhovce ještě zima. Zatím nakupuju v obchodech,“ řekla místní Věra Chalupová. V pondělí, kdy se procházela středem města, byli na trhu jen dva prodejci s pomlázkami.



V Hodoníně se loni pravidelné městské trhy přesunuly ze dvora poblíž náměstí do parku u zimního stadionu. Na původní místo se vrátily minulý čtvrtek, po kritice obyvatel. Místo pro trhové stánky se nedávno měnilo také v Mikulově na Břeclavsku. Odsun z hlavní části historického Náměstí neslo nelibě mnoho lidí.



Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce farmářské trhy nejsou problematické. Přesto i tam na nedostatky občas kontroloři narazí. „Nejčastěji jde o neoznačené potraviny a jejich špatnou ochranu třeba před prachem,“ shrnul mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.