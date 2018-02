Fašank láká na koblihy a jitrnice. Na jihu Moravy začíná masopustní veselí

Jižní Morava – Ponocný zatroubil na roh a lidé se rozešli do svých domovů. Druhý den naposled snědli mastné rohlíky s kávou a povolený byl hlt kořalky. Pak začal půst. Tak vypadal závěr masopustních oslav v minulosti. I když se jeho podoba postupně různě měnila, na mnoha místech tento zimní obyčej stále udržují.

Masopust představuje období od Tří králů do předvelikonoční postní doby zahájené Popeleční středou. Letos připadá na čtrnáctého února. „Nejvýraznější změna v současnosti je, že se oslavy přesunuly ze všedních dnů na víkend. Dřív se konaly v neděli, pondělí a úterý. Ale smysl, stejně jako tradiční písně a tance, zůstal zachovaný,“ uvedl historik a etnograf z Hodonínska František Synek.

Svátek má v regionech různá jména. Zatímco v sobotu budou mít v Šakvicích na Břeclavsku vostatky, Hustopečští chystají masopust. Někde zase lidé slaví fašaňk či voračky. Téměř všude ale pojí svátek s průvodem masek. „Maskovaní vyrazí od vinného sklepa Aurora v deset hodin ulicí Na Hradbách. Před polednem se pak uskuteční losování tomboly, ve které nebudou chybět vína od místních vinařů a hodnotné ceny. Výtěžek bude jako každoročně věnovaný na dobrou věc,“ nastínila program za pořadatele Hustopečského masopustu Veronika Kuklová.

Správný masopust se neobejde bez zabijačky a zabijačkových specialit. Lázeňský fašaňk v Hodoníně nabídne v sobotu navíc i sladkou tečku v podobě božích milostí a koblih. „Zabijačková jídla moc nemusím, takže si ráda dám sladké. Fašaňk je dobrý způsob, jak strávit víkend,“ chystá se na akci například Monika Burešová z Hodonína.

S předstihem, před Popeleční středou, slaví masopust už o víkendu i v Prosiměřicích na Znojemsku. „Je to tak každý rok. Kapela, která nám hraje, totiž v obvyklém čase masopustu účinkuje zase jinde. Masky se u nás sejdou mezi osmou a devátou v kulturním domě a pak vyráží do městyse. Celé Prosiměřice projdou do nějakých dvou hodin odpoledne. Pak ještě následuje posezení v přísálí kulturního domu,“ popsal prosiměřický masopust tamní starosta Jiří Lukeš.

Hlavní vlna oslav připadá na příští víkend. Zapojí se města i obce. „Rozdíl mezi fašaňky na vesnicích a ve městech už dnes není tak znatelný. V minulosti byly rozdíly větší, v měšťanské společnosti slavnost nebyla tak výrazná, ale dnes se díky folklorním i jiným spolkům ztotožnily,“ vysvětlil etnograf Synek.

Kam vyrazit za zábavou

BŘECLAVSKO



Hustopeče

• Hustopečský masopust, v ulici Na Hradbách, v sobotu od 10.00



Šakvice

• Vostatky, sokolovna v Hlavní ulici, v sobotu od 13.00



HODONÍNSKO



Hodonín

• Fašank v Lázních Hodonín, v sobotu od 14.00 hodin



Veselí nad Moravou

• Fašank, Bartolomějské náměstí, 10. února od 14.00



ZNOJEMSKO



Prosiměřice

• Masopustní rej masek, kulturní dům, v sobotu od 8.00



Vémyslice

• Venkovská zabijačka, Hotel Ryšavý, v sobotu od 9.00