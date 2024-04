Přestože už kilogram sýra na smažák stojí více než maso, jeho obliba mezi lidmi neklesá. Právě naopak. Deníku to potvrdil Milan Hoštický, majitel restaurace Albero ve Valticích. „Smažák je fenomén. V jednom velkém průzkumu dokonce skončil na šestém místě. Předběhly ho snad jen pokrmy jako svíčková, guláš, vrabec se zelím nebo ptáček s rýží. Je to zvláštní, ale drží se stále vysoko. Můžete mít v menu nejrůznější speciality, ale když nemáte smažák, tak je zle,“ usmíval se.

Jak zpestřit nabídku smaženého sýra, to vědí v restauraci na Vyškovs ku , kde nabízejí eidam, goudu, uzený sýr, hermelín, a občas přidají i šunku.

Smažený sýr k jídlu každý den ? To zažili v jedné restauraci na Hodonínsku.

Víte, kam v Blansku lidé chodí nejraději , aby si pochutnali na smažáku? My máme jasno.

Sýr se musí hezky táhnout. Nesmí být vláčný ani tuhý. Na první pohled je poznat, zda jde o polotovar či nikoli. Servírovaný by měl být s tatarskou omáčkou, nejlépe domácí. Totéž platí pro hranolky. Jakmile jsou hozené narychlo do fritézy, body jdou dolů. Smažákomilové z Břeclavska mají o svém nejoblíbenějším pokrmu jasno.

Velké obědové srovnání na Břeclavsku. Řízek? Rozdíl může být až sto korun

Když ho mají v denní nabídce, zaplatí za kombinaci s hranolkami a tatarkou lidé okolo sto sedmdesáti korun. „O větší gramáži ho máme i běžně v jídelním lístku. Tam je pak cena vyšší. Bez přílohy vyjde smažený sýr na dvě stě třicet korun,“ vyčíslil Hoštický.

Zhruba dvě stě až dvě stě padesát korun je částka, kterou jsou ochotní za svůj oblíbený pokrm zaplatit i smažákomilové. Například Rakvičanka Monika Salay. „Jsem ochotná si ho v restauraci dát tak do těch dvou set padesáti korun. Vyšší cena už není pro mě. To by mi ani nechutnal. Smažák je naprostá topka. Ale samozřejmě není smažák jako smažák. Vždycky záleží na použitém sýru. Někdy si ho udělám i doma, smažím si zpravidla goudu,“ zmínila žena.

Smažák je pro řadu lidí naprosto bezkonkurenčním pokrmem. Někteří si ho dávají při návštěvě každé nové restaurace.Zdroj: se svolením autora

Lidí jako ona obsluhují Hoštičtí ve svojí restauraci stovky. „Jsou tací, kteří otevřou jídelníček a první, na co se zeptají, je právě smažák. A běda, jak ho nemáte. Jednou jsme ho zkusili vyřadit, už nám trošku lezl krkem. Věřte, nebo nevěřte, ale do měsíce jsme ho museli vrátit. Je to prostě bestseller,“ překvapil restauratér s tím, že v mnohých restauracích je navíc stále ještě jedinou alternativou pro vegetariány.

VIDEO: Oběd na Břeclavsku do 150 korun? Známe místa, kde se takto najíte

Jakékoli jiné jídlo podle jeho zkušeností k obědovému menu nenatáhne tolik, jako právě smažák. „Cokoli nabídnete, nikdy nebudete mít takový úspěch, jako když do menu vepíšete smažák. Okamžitě máte restauraci plnou. Asi se není co divit, je to zkrátka naše národní jídlo. Údajně ho zkoušeli obalovat a smažit už od středověku. Boom pak nastal za první republiky,“ poznamenal Hoštický.

Za svátost s nadsázkou smažák považuje i Jihomoravanka Adele Steinbock. „Momentálně žiji ve Švýcarsku, takže kdykoli se vrátím domů a můžu si vybrat mezi svíčkovou, gulášem a smažákem, jdu do smažáku! Přitom se dělá ze sprostého třicetiprocentního eidamu, proboha! Ale nedokážu tomu odolat,“ smála se mladá žena.

KFC v Břeclavi jako jedna z novinek, u Tesca přibude i Action a podnik Bali Bali

Hned několikrát porovnávala chuť smažáku v Česku i Švýcarsku. Ten tuzemský je podle ní ale bezkonkurenční. „Tady do něj přimíchávají ementál. Vůbec to k sobě nesedí. Doma si ho můžu dát jak v housce, tak i s brambory a tatarkou. Vzpomínám si, jaký fenomenální smažák mi dělávala babička. Několikrát obalovala rožky, aby netekl. Byl prostě dokonalý. O víkendu se vracím zase domů, tak si hned někam zajdu, mňam!“ pochvalovala si Steinbock.

Sto padesát korun by za něj i s hranolkami a tatarkou dala třeba v neoveské restauraci Bolero, kde denně vaří meníčka. „Cenu nikdo neřeší. Kdo si ho chce dát, dá si ho tak jako tak. Smažák je zkrátka národní jídlo. Kam se na něj hrabe svíčková nebo guláš. Většina hostů říká, že v hospodě chutná jinak než doma. Lépe. Nevím, co na tom je,“ usmívala se servírka Lucie Sopková.

V Břeclavi má otevřít KFC, řetězec už hledá zaměstnance. Rýsuje se i místo

Jsou lidé, jako třeba Dominik z Mikulova, kteří neodejdou z restaurace, aby v ní neochutnali smažák. Ani on by za porci s hranolkami a tatarkou více jak dvě stě padesát korun nedal. „Smažák prostě miluji. Dokonce na něj někdy i píšu recenze. Otestovat ho musím všude, kam přijdu. Sýry mám moc rád obecně, takže cheddar, eidam, gouda, ovčí, kozí, to je u mě na denním pořádku,“ vyprávěl redaktorce.

Pochopitelně, že smažený sýr není v jeho jídelníčku denně. „Zpravidla jednou za čas, jinak bych mohl kutálet sudy. Jednou jsem ho v Chorvatsku dokonce snídal,“ přiznal se s úsměvem muž.

Na jižní Moravu jsem nezanevřel, říká herec Batěk. Otevřel restauraci v Břeclavi

Zásadní podle něj je nejen to, jak smažák chutná, ale i to, jak vypadá. „Základem je sýr alá trojúhelníček. Je to hezčí tvar, než když je čtvercový. Třešničkou na dortu je pak trojobal. Strouhanka musí pěkně přilnout k sýru, splynout hezky s moukou a vajíčkem. Nedávno jsem v trojobalu ochutnal i šedesátiprocentní nivu a bylo to taky dobré,“ popsal Dominik.

Smažák je podle restauratérů zkrátka zapsaný v análech české gastronomie. „Vůbec není pravda, že by si ho dávali jen lidé chudší a střední třída. Naopak. Spousta movitých jde cíleně po smažáku. Opravdu je ohromně oblíbený. Možná je to i tím, že je tak nějak spojený s nostalgií. Dříve býval v restauracích jen guláš, svíčková, utopenci a právě smažák. Už za komunistů. Bylo to jídlo dostupné, které ale tím, jak je tučné, zasytilo,“ zavzpomínal Hoštický.