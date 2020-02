„Rázem tam zasadili dva stromy. Podle mě kvůli divadlu, aby se na nádvoří nevešlo pódium. Stalo se to už před čtyřmi lety, kdy jsem seděl v radě města. Tehdy jsme ale docílili toho, že šly stromy pryč,“ kroutil hlavou divadelník Konečný.

Jeho příspěvek na sociální síti Facebook, kterým na situaci upozornil, komentovaly a sdílely desítky lidí. „Probírali jsme to s ochotníky asi před čtrnácti dny na schůzce. Hodně nám vadí, že zde festival už nebude. Mezi lidmi byl velice oblíbený. Představení měla díky prostředí domu U Synků neopakovatelnou atmosféru,“ vyznal se ochotník.

Nevyhovující podmínky

Důvodů, kvůli kterým se divadelní festival již nebude konat na nádvoří domu U Synků, je hned několik. Jedněmi z nich jsou podle vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče Soni Nezhodové nevyhovující podmínky a koncepce festivalu. „O festival jsme před lety hodně stáli. Inspirací byly letní Shakespearovské slavnosti, které se na Pražském hradě hrály v rovněž renesančním prostředí. Realizace festivalu šla však zcela mimo nás. Dramaturgie festivalu se zaměřuje především na soudobé komedie, které lze hrát kdekoliv pod širým nebem,“ zdůvodnila Nezhodová.

Nádvoří podle ní ani nesplňuje podmínky k pořádání akce tohoto typu. „Zastřešené pódium sahá ode zdi ke zdi, děj probíhající na jevišti je spolehlivě oddělený od architektury domu. Pobyt na nádvoří, které je kompletně vydlážděno, je v letních dnech neúnosný díky vysokým teplotám,“ řekla vedoucí muzea.

Vydláždění prostranství

I proto na nádvoří domu nyní rostou stromy. „Měšťanské domy v Hustopečích mívaly v nádvořích stromy a vegetaci. Při rekonstrukci domu U Synků, která se konala v devadesátých letech minulého století, došlo k vydláždění celého prostranství. Naším záměrem je prostřednictvím stromů umožnit lidem pobyt na tomto místě,“ reagovala Nezhodová.

Podobně hovořila i starostka města Hana Potměšilová. „Dům je kulturní památkou, kterou čtvrt století spravujeme a mámě nějakou vizi, jak jej využít. Je pravda, že představení mají neopakovatelnou atmosféru, nicméně naším cílem je dostat dům do původního historického stavu a ukázat na jeho bohatou historii. Není ale pravda, že bychom ho chtěli snad uzavřít lidem. Žít bude i nadále. Nezanikne ani festival, hledáme nyní náhradní prostory, kde jej pořádat,“ ubezpečila starostka.

Repertoár neodpovídá tehdejší době

Zklamaný je ze vzniklé situace i jeden ze zakladatelů festivalu, divadelník Zbyněk Háder. „Moc mě to mrzí. Myslím si, že divadlo a umění do tohoto prostředí jednoznačně patří. Částečně důvodům, proč divadlo omezit, rozumím. Na druhou stranu jsou pro mě argumenty, že repertoár neodpovídá tehdejší době, nesmyslné. Pokud bychom měli hrát renesanční divadlo, byly by to hry o jednom či dvou hercích. A hledat takové je velice těžké,“ tvrdí Háder.

Jiný prostor, který by podobně pojil umění s vínem a historií v Hustopečích podle něj není. „Neumím si představit, že bychom hráli třeba ve dvoře kina. Pokud bude festival pokračovat dál, byl bych rád, kdyby to bylo pod jiným názvem. Zatím nevíme, zda budeme v létě vůbec vystupovat. Ne kvůli bojkotu, ale spíš kvůli tomu, že se nám nepodaří sladit termíny s možnostmi herců,“ naznačil možná úskalí Háder.

Dům U Synků čeká v dohledné době hned několik dodělávek. Vzniknout má například muzejní kavárna, která bude lákat i k posezení na nádvoří. „V místních mázhauzech bylo zvykem mít v přízemí hostinec či kavárnu. Hustopeče byly v letech 1850 až 1938 sídlem politického okresu, pod jehož správu připadlo 77 obcí Židlochovicka, Hustopečska a Kloboucka. V roli úředníků se tu pak objevily osoby, které se honosily vyšším vzděláním a byly zvyklé na velkoměstský styl. Druhou část klientely tvořili návštěvníci zdejších slavných trhů,“ přiblížila Nezhodová.

V budoucnu by muzeum chtělo vyzvednout i další osobnosti a fenomény spojené se svým sídlem. V prostorách tak zvaného mokrého sklepa bude expozice pojmenovaná po historicky nejstarším doloženém majiteli Ignáci Freudenreichovi. "Naprázdno nevyjde ani blížící se sedmisté výročí zakoupení Hustopečí dvojnásobnou královnou -vdovou Eliškou Rejčkou. To si budeme připomínat v letech 2022 a 2023. Cisterciačky kláštera Králové na Starém Brně, který královna tehdy souběžně založila, měly podle ústní tradice svou hustopečskou rezidenci právě v domě U Synků. Záměr, jakým si toto výročí připomeneme, bude nesený snahou o co nejcitlivější přístup k našim předkům i k našim návštěvníkům a obyvatelům města," naznačila vedoucí muzea.